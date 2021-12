Ινδονησία σεισμός: Ανακλήθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι

Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην ανατολική Ινδονησία με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία πάντως στη συνέχεια ήρθη. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:20 (ώρα Ελλάδας) σε βάθος 76 χιλιομέτρων στη θάλασσα Φλόρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η σεισμολογική και μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι, σεισμικά θαλάσσια κύματα. Οι αρχές της Ινδονησίας ανακάλεσαν αργότερα την προειδοποίηση.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε από τη δική του πλευρά ότι ο σεισμός είχε ισχύ 7,7 βαθμών και ότι το εστιακό βάθος του ήταν πολύ μικρό, μόλις 5 χιλιόμετρα. Η ισχυρή σεισμική δόνηση τρομοκράτησε πολλούς κατοίκους στο νησί Φλόρες, που έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους, πάντως μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τον επικεφαλής της μετεωρολογικής και σεισμολογικής υπηρεσίας.

Strong #Earthquake 7.5 MG Hit #Indonesia.

While people rush trying to save themselves But this guy hard trying to save the economy of the Country Proud of him #tsunami #EarthquakePH#prayforindonesia pic.twitter.com/J75ZrkvjWZ

