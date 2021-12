Πούτιν – ταξιτζής: Η αποκάλυψη του προέδρου για τις οικονομικές δυσκολίες στο παρελθόν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης σήμανε το τέλος της «ιστορικής Ρωσίας», αποκαλύπτοντας ότι κάποτε οδηγούσε ταξί για να τα βγάλει πέρα ​​μετά την πτώση της ΕΣΣΔ. Ο Πούτιν, πρώην πράκτορας των υπηρεσιών ασφαλείας KGB της Σοβιετικής Ένωσης, έχει εκφράσει τη λύπη του για την πτώση της ΕΣΣΔ, αλλά αυτή τη φορά είπε ότι η διάλυση πριν από τρεις δεκαετίες παρέμεινε «τραγωδία» για τους «περισσότερους πολίτες». Τα σχόλια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ήταν αποσπάσματα από μια επερχόμενη ταινία του τηλεοπτικού σταθμού Channel One με τίτλο «Ρωσία. Πρόσφατη ιστορία». «Ήταν μια διάλυση της ιστορικής Ρωσίας με το όνομα Σοβιετική Ένωση», είπε, προσθέτοντας ότι στη Δύση πιστεύεται ότι η περαιτέρω διάλυση της Ρωσίας ήταν μόνο θέμα χρόνου.

🚨🇷🇺President Vladimir Putin has lamented the collapse of the Soviet Union as the demise of "historical Russia" and said the economic crisis that followed was so bad he was forced to work as a taxi driver. pic.twitter.com/X2jYjNNDMi

