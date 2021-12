Κρίση στη Μεσόγειο: Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μπλίνκεν και Μενέντεζ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανάμεσα σε άλλα, συζήτησαν την κατάσταση στην περιοχή καθώς και τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος – ΗΠΑ.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η Ελλάδα είναι πολύτιμος και αξιόπιστος σύμμαχος και παράγοντας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης., ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Τwitter: «Συνομίλησα σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Δεσμευόμαστε μαζί να υποστηρίζουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ».

Today I spoke with @PrimeMinisterGR @kmitsotakis about the critical role that Greece plays in promoting security and stability in Europe. Together we are committed to supporting our @NATO Allies and partners.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 6, 2021