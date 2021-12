Απόλυση μέσω Zoom: Στον “δρόμο” 900 εργαζόμενοι με ανακοίνωση… τριών λεπτών

«Εάν συμμετέχετε σε αυτήν την κλήση, είστε μέρος του ατυχούς γκρουπ που απολύεται. Η εργασία σας εδώ παύει από αυτή την στιγμή». Με αυτά τα λόγια ο Βισάλ Γκαργκ, CEO της Better.com, απέλυσε ταυτόχρονα 900 υπαλλήλους της εταιρείας αμερικανικής εταιρείας παροχής ενυπόθηκων δανείων, μέσω μιας κλήσης , προκαλώντας αντιδράσεις και μάλιστα διεθνώς. «Δεν σας έχω και πολύ καλά νέα» ακούγεται να λέει ο Βισάλ Γκαργκ, CEO της Better.com στο ξεκίνημα της βιντεοκλήσης που έκανε την περασμένη Τετάρτη. Στιγμιότυπα της βιντεοκλήσης, που έγινε την περασμένη Τετάρτη, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να αντιδρούν έντονα στον τρόπο με τον οποίο ο Γκαργκ χειρίστηκε το θέμα.

My heart went out to the 900 employees sacked through Zoom by Vishal Garg. Totally wrong! Do it on a one on one basis. And in person. And not before Christmas and after a $750 mn recent infusion. This is how Corporates get a heartless tag!pic.twitter.com/9aPoFNybKp

