Σύζυγος Ελ Τσάπο: Από τα καρτέλ και τη λάμψη στη φυλακή

Ο περιβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών, Χοακίν Γκουσμάν, γνωστός ως «Ελ Τσάπο» βρίσκεται φυλακισμένος στις ΗΠΑ και εκεί θα βρίσκεται πλέον και η πανέμορφη σύζυγός του, Εμμα Κορονέλ Αϊσπούρο. Την περασμένη Τρίτη (30/11), η 32χρονη καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, ως «συνωμότης» στο καρτέλ Σιναλόα. Παρά την αίτηση ελαφρυντικών για τις 10χρονες δίδυμες κόρες της, ο δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου στην Ουάσινγκτον, Ρούντολφ Κοντρέρας, εξέδωσε την ποινή φυλάκισής της, λέγοντας μάλιστα πως «…τα παιδιά σας μεγαλώνουν ήδη χωρίς την παρουσία ενός από τους γονείς τους». Μέχρι πριν από λίγους μήνες (τον Φεβρουάριο παραδόθηκε) απολάμβανε την απόλυτη χλιδή, φορούσε πανάκριβα ρούχα σχεδιαστών και ζούσε στην πολυτέλεια, όμως πλέον ζει τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής.

Εκείνη εκλιπαρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή «…σας παρακαλώ μην τους αφήσετε τα παιδιά μου να μεγαλώσουν και χωρίς την παρουσία της μητέρας τους», αλλά ο δικαστής ήταν ανένδοτος: «Ελπίζω όταν αποφυλακιστείς, να μεγαλώσεις τα δίδυμα σου σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που έχεις ζήσει μέχρι σήμερα». Πλέον, η πρώην «βασίλισσα ομορφιάς» στη χώρα της, ελπίζει μέσω έφεσης να εκτίσει την ποινή της σε κάποιο ομοσπονδιακό ίδρυμα στην Καλιφόρνια, ώστε να έχει τη δυνατότητα να δει ευκολότερα τα παιδιά της. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μάλιστα, δεν είναι σαφές ποιος φροντίζει τα παιδιά την ώρα που οι δύο γονείς εκτίουν τις ποινές τους στη φυλακή.

Ο Ελ Τσάπο ήταν επικεφαλής του καρτέλ πριν από την έκδοσή του στις ΗΠΑ το 2017 και εκτίει επί του παρόντος ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, Τζέφρι Λίχτμαν, η Αϊσπούρο έχει ελπίδες αποφυλάκισης σε περίπου 18 μήνες, με την ποινή της να είναι σχετικά ελαφριά επειδή είχε λευκό ποινικό μητρώο και παραδέχτηκε την ενοχή της.

Η Κορονέλ Αϊσπούρο παραδόθηκε στις αρχές στο αεροδρόμιο Ντουλς έξω από την Ουάσινγκτον, όπου συνελήφθη με κατηγορίες διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών τον Φεβρουάριο και έχει ήδη εκτίσει 10 μήνες της ποινής της στο κέντρο κράτησης ενηλίκων στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια. Στο κέντρο κράτησης, η σύζυγος του Ελ Τσάπο φέρεται να είναι μόνη στο κελί της, 22 ώρες την ημέρα – κάτι που απέχει πολύ από την πρώην λαμπερή και πολυάσχολη ζωή της. «Περνάει μόνο μερικές ώρες σε ένα μικρό κοινόχρηστο δωμάτιο» είπε η δικηγόρος της Μάριελ Κόλον στην ισπανική «El Pais». Πώς περνάει όμως τον χρόνο της; «Διαβάζει καθώς δεν της προσφέρουν κάτι άλλο που να αποσπάσει την προσοχή της», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος της, Λίχτμαν είπε στην «New York Post», πως «η Κορονέλ Αϊσπούρο δεν έχει δει τα δίδυμα παιδιά της όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δεν είχε επισκέψεις από οικογένεια ή φίλους ενώ η μητέρα της δεν έχει λάβει βίζα για να την επισκεφθεί στις ΗΠΑ». Η εμπλοκή της στο καρτέλ που διηύθυνε ο άνδρας της, ο περιβόητος Ελ Τσάπο, ήρθε για πρώτη φορά στο φως στη δίκη του, όπου η Αϊσπούρο εμφανιζόταν καθημερινά – χαμογελώντας και στέλνοντας φιλιά στον σύζυγό της, ενώ φορούσε ρούχα διάσημων σχεδιαστών.

Πριν από τη σύλληψή της, η σύζυγος του Ελ Τσάπο έψαχνε για σχεδιαστές στο Μεξικό που θα τη βοηθούσαν στη δημιουργία μιας σειράς από προϊόντα όπως θήκες κινητών τηλεφώνων, καπέλα, μπλουζάκια και φούτερ με το όνομα «El Chapo Guzman». Μάλιστα, είχε κατοχυρώσει το σήμα το 2019 για την επωνυμία, με ένα κυκλικό λογότυπο με το κεφάλι ενός λιονταριού.

Έκανε μάλιστα την εμφάνισή της και σε ένα γιοτ σε ένα επεισόδιο του ριάλιτι «Cartel Crew» τον Νοέμβριο του 2019, ζητώντας συμβουλές από το γιο της διακινήτριας ναρκωτικών, Γκριζέλντα Μπλάνκο, σχετικά με το λανσάρισμα μιας σειράς ρούχων. «Προσπαθώ να μην μετανιώνω για όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν». «Μας κρίνουν χωρίς να μας ξέρουν. Είναι δύσκολο γιατί μερικές φορές θέλεις απλά να κάνεις αυτό που βλέπεις να κάνουν όλοι γύρω σου».

Η σειρά όμως ρούχων εμπνευσμένη από το καρτέλ έθεσε την Κορονέλ Αϊσπούρο σε άμεσο ανταγωνισμό με την θετή κόρη της, Αλεξανδρίνα Γκούζμαν Σαλαζάρ, ένα από τα 10 (!) παιδιά του Ελ Τσάπο. Το brand της με όνομα «El Chapo 701», εμπορεύεται δερμάτινα είδη, τζιν, πούρα και ποτά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Emma Coronel Aispuro, the wife of El Chapo, was sentenced on Tuesday to three years in prison on charges of helping run her husband’s multibillion-dollar criminal empire and playing a role in his escape from custody after he was captured in 2014. https://t.co/RoaPfQTKcm

— The New York Times (@nytimes) November 30, 2021