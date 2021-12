Μπεν Άφλεκ – Τζένιφερ Λόπεζ σχέση: Η απάντηση του ηθοποιού για την επανασύνδεσή του με την τραγουδίστρια

Η επανασύνδεση της Jennifer Lopez και του Ben Affleck έπεσε παντού σαν κεραυνός εν αιθρία και η αλήθεια είναι πως πολλοί ακόμα δεν την έχουν συνηθίσει. Η εικόνα των δύο τους μαζί μετά από τόσο καιρό και μιας αγάπης που αψηφά το πέρασμα του χρόνου μοιάζει με το τέλειο παραμύθι, και μέχρι τώρα ξέρουμε ότι τέτοια δεν υπάρχουν. Εκτός κι αν η Jennifer με τον Ben μας αποδείξουν το αντίθετο.

Αυτό που πολλοί αναρωτιούνται, είναι πώς έγινε η επανασύνδεση. Απλές ερωτήσεις όπως πώς έγινε η φάση, ή ποιος έκανε την πρώτη κίνηση σίγουρα ψάχνουν την απάντηση τους. Ο δημοσιογράφος Michael Hainey επειδή προφανώς είναι ένας από εμάς, όταν πήρε συνέντευξη από τον Affleck για το WSJ. Magazine, ρώτησε!

“Imagine the best story, and I’m sure that’s the true version” -Ben Affleck about how he reconnected with Jennifer Lopez. pic.twitter.com/8M0RABBpDe

— bennifer tea (@jloaffleck) December 1, 2021