Μπεν Άφλεκ – Τζένιφερ Λόπεζ: Η αποκάλυψη για την επανασύνδεση της χρονιάς

Η επανασύνδεση της Jennifer Lopez και του Ben Affleck έπεσε παντού σαν κεραυνός εν αιθρία και η αλήθεια είναι πως πολλοί ακόμα δεν την έχουν συνηθίσει. Η εικόνα των δύο τους μαζί μετά από τόσο καιρό και μιας αγάπης που αψηφά το πέρασμα του χρόνου μοιάζει με το τέλειο παραμύθι, και μέχρι τώρα ξέρουμε ότι τέτοια δεν υπάρχουν. Εκτός κι αν η Jennifer με τον Ben μας αποδείξουν το αντίθετο. Αυτό που πολλοί αναρωτιούνται, είναι πώς έγινε η επανασύνδεση.

Ben Affleck and Jennifer Lopez were seen yesterday with the kids at Ben's home in Pacific Palisades, where they hosted a food drive for Rise Against Hunger.

November 28, 2021

