Αθώος στη φυλακή: Διάσημη συγγραφέας ζητά συγγνώμη από τον άνδρα που κατηγορήθηκε για τον βιασμό της

Η συγγραφέας, Άλις Σίμπολντ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον άνδρα που αθωώθηκε την περασμένη εβδομάδα από την κατηγορία πως ήταν ο δράστης του βιασμού της 1981, γεγονός που αποτέλεσε και την βάση για το αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Lucky» που εκδόθηκε το 1999. Όπως είπε, παλεύει να αποδεχθεί τον ρόλο που έπαιξε η ίδια ”μέσα σε ένα σύστημα που έστειλε έναν αθώο άνδρα στη φυλακή”. Η Άντονι Μπρόντγουοτερ, 61 ετών, καταδικάστηκε το 1982 για τον βιασμό της Σίμπολντ. Εκείνη τότε ήταν ακόμη φοιτήτρια. Εκείνος, πέρασε 16 χρόνια στη φυλακή. Η καταδικαστική απόφαση όμως σε βάρος του ανατράπηκε στις 22 Νοεμβρίου, αφού οι εισαγγελείς επανεξέτασαν την υπόθεση και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν σοβαρά ζητήματα τόσο στις διαδικασίες σύλληψής όσο και κατά την διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

A 39-year-old rape conviction at the center of a memoir by award-winning author Alice Sebold has been overturned because of what authorities determined were serious flaws with the prosecution and concerns that the wrong man had been imprisoned. https://t.co/H1F2jcL1HP

Σε δήλωση της προς το Associated Press – αργότερα δημοσιεύτηκε στο Medium- η 58χρονη σήμερα συγγραφέας των μυθιστορημάτων “The Lovely Bones” και “The Almost Moon”, απευθύνεται στον Μπρόντγουοτερ και δηλώνει πόσο λυπάται για όσα πέρασε. “Λυπάμαι κυρίως για το γεγονός ότι σου έκλεψαν άδικα τη ζωή που μπορούσες να ζήσεις και ξέρω ότι καμία συγγνώμη δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που σου συνέβη και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ”.

Όπως αναφέρει “ως τραυματισμένη 18χρονη, θύμα βιασμού, επέλεξα να εμπιστευτώ το αμερικανικό νομικό σύστημα. Στόχος μου το 1982 ήταν η δικαιοσύνη, όχι να διαιωνίσω την αδικία. Και σίγουρα όχι να αλλάξει η ζωή ενός νεαρού άνδρα- για πάντα, και ανεπανόρθωτα-από το ίδιο το έγκλημα που άλλαξε τη δική μου”. Σε δήλωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι του, ο Μπρόντγουοτερ αναφέρει ότι ”είναι ανακουφισμένος που ζήτησε συγγνώμη» η συγγραφέας και τονίζει ”Πρέπει να χρειάστηκε πολύ θάρρος για να το κάνει αυτό. Εξακολουθεί να είναι οδυνηρό για μένα όλο αυτό, επειδή καταδικάστηκα άδικα, αλλά αυτό θα με βοηθήσει στην προσπάθεια μου να βρω γαλήνη”. Όπως έγραψε η Σίμπολντ στο βιβλίο της “Lucky” του 1999, βιάστηκε και στη συνέχεια εντόπισε έναν μαύρο άνδρα στο δρόμο αρκετούς μήνες αργότερα, ο οποίος πίστευε ότι ήταν ο δράστης.

Η Σίμπολντ, η οποία είναι λευκή, πήγε στην αστυνομία. Ένας αξιωματικός είπε ότι ο άνδρας που είδε στον δρόμο πρέπει να ήταν ο Μπρόντγουοτερ. Μετά τη σύλληψη του, η Σέμπολντ απέτυχε να τον αναγνωρίσει κατά την υπόδειξη πιθανών υπόπτων από την αστυνομία αφού επέλεξε έναν άνδρα άνδρα ως δράστη επειδή, όπως λέει, φοβόταν ”την έκφραση στα μάτια του”. Ωστόσο, οι εισαγγελείς άσκησαν διώξεις στον Μπρόντγουοτερ, λέγοντας στην Σίμπολντ πως αυτός ήταν ο δράστης. Τελικά καταδικάστηκε, με βασικό επιβαρυντικό στοιχείο το ότι η Σίμιπολντ τον αναγνώρισε ως βιαστή της στο βήμα του μάρτυρα αλλά και βάσει μιας ανάλυσης μαλλιών που φαινόταν να τον συνδέει με το έγκλημα.

For decades, Anthony Broadwater insisted he was innocent of the rape of "The Lovely Bones" author Alice Sebold.

He tried 5 times to get the conviction overturned. Even after his release from prison, he didn't give up. But it didn't happen until this week. https://t.co/Od9RdhTjBX

