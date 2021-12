Παρθένα Κουτμερίδου – αδελφός: Η συγκινητική ανάρτησή του λίγες μέρες πριν το θάνατό της

Ο Θεόδωρος Κουτμερίδης έτρεξε στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας και κέρδισε μετάλλιο. Το αφιέρωσε στην Παρθένα Κουτμερίδου που μόλις είχε φέρει στον κόσμο με καισαρική το παιδί της και έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Δυστυχώς όμως ο κορονοϊός αποδείχθηκε ένας αντίπαλος ανίκητος και για εκείνη… Ο Θεόδωρος Κουτμερίδης, καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης στη Σκωτία πήρε μέρος στον αυθεντικό μαραθώνιο και πόζαρε με το μετάλλιο που κέρδισε στα χέρια. Όπως έγραψε στο διαδίκτυο είχε νοσήσει από κορονοϊό και ο ίδιος, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Σχεδίαζε να τρέξει και σε περίπτωση που κέρδιζε να αφιέρωνε τη νίκη στην μητέρα του, που είχε φύγει από καρκίνο του μαστού το 2013. «Πριν από ένα χρόνο είχα νοσήσει με COVID και πνευμονία. Σήμερα έτρεξα τον αυθεντικό μαραθώνιο στην Αθήνα. Σχεδίαζα να τρέξω για την αείμνηστη μητέρα μου, Ελπίδα, η οποία πολέμησε με αξιοπρέπεια τον καρκίνο του μαστού και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Ζει με τους αγγέλους από το 2013.

Αλλά η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη που κατέληξα να τρέχω σε αυτόν τον αγώνα για την αδερφή μου και το νεογέννητό της, που γεννήθηκε στην εντατική. Η αδερφή μου, η Πάττυ, παλεύει για τη ζωή της, τον πραγματικό μαραθώνιο. Έτσι, αυτό (το μετάλλιο) είναι για εκείνη, για το μωρό της και για τη μητέρα της – τρεις ξεχωριστές γυναίκες στη ζωή μου» είχε γράψει στην ανάρτησή του στο Twitter.

A year ago I was down with COVID and pneumonia, today I ran the authentic marathon in Athens. I was planning to run for my late mother, Elpida, who has fought breast cancer with dignity and passed away at the age of 51. She lives with angels since 2013. 1/3 pic.twitter.com/1m9AyNOGHI

— Theo Koutmeridis (@TheoKoutmeridis) November 14, 2021