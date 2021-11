Τουρκία κακοκαιρία: Τραγωδία με έξι νεκρούς – Εικόνες σοκ

Εικόνες καταστροφής από τον ανεμοστρόβιλο ο οποίος έπληξε τη Δευτέρα την Κωνσταντινούπολη με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Στα πλάνα των ερασιτεχνικών βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και προβάλλει η τουρκική ιστοσελίδα duvarenglish.com, απεικονίζονται οροφές και προσόψεις καταστημάτων να ξηλώνονται από τα θεμέλια, ισχυρότερες καταιγίδες συνοδεία σφοδρότατων ανέμων, οι οποίοι σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Τουρκίας (MGD) έφθαναν κατά διαστήματα τα 130 χλ. την ώρα.

#Turkey

A severe storm claimed many victims and caused a great deal of destruction pic.twitter.com/FWvKkTz4d3

— World News (@ne23614114) November 29, 2021