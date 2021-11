Καταφύγιο Ά Παγκοσμίου Πολέμου – Άλπεις: Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Εκπληκτικές εικόνες δείχνουν ένα εγκαταλελειμμένο ιταλικό καταφύγιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ενσωματωμένο σε μια κατακόρυφη επιφάνεια βράχου στον ορεινό όγκο Monte Cristallo στο Φυσικό Πάρκο των Δολομιτών του Αμπέτσο. Το καταφύγιο – το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 2.700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας – είναι προσβάσιμο μόνο μέσω δύσκολων βραχωδών κορυφογραμμών. Έχει χτιστεί μέσα σε μια από τις κορυφές του ορεινού όγκου, με τοίχους από τούβλα, κεκλιμένη στέγη, δύο πόρτες και τέσσερα παράθυρα πλαισιωμένα από ξύλο.

Τη στιγμή που βγαίνεις από την πόρτα του καταφυγίου είναι σαν να πέφτεις απότομα στην κοιλάδα από κάτω. Πιστεύεται ότι το καταφύγιο κατασκευάστηκε από Ιταλούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε αυτό που ήταν γνωστό ως «Λευκός Πόλεμος», λόγω των παγωμένων συνθηκών που αντιμετώπιζαν οι στρατιώτες. Στις 23 Μαΐου 1915 η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο στην Αυστροουγγαρία. Ακολούθησε μια ανελέητη μάχη μεταξύ της Ιταλίας και των Αυστροουγγρικών δυνάμεων στους Δολομίτες.

Στρατιώτες και ζώα σε αγέλες μετέφεραν πυροβολικό και πυρομαχικά σε όλο το άγριο και αδυσώπητο έδαφος, με διαδρομές ανεφοδιασμού και σήραγγες ενσωματωμένες στο βράχο και τον πάγο. Και οι δύο πλευρές πυροδοτούσαν χιονοστιβάδες για να απομακρύνουν τον εχθρό. Κατασκευάστηκαν καταφύγια από αυτούς τους στρατιώτες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σκάλες και συρματόσχοινα για να έχουν πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία, για καταφύγιο από τις μαινόμενες μάχες.

Via Ferrata Ivano Dibona

Όσοι ταξιδεύουν κατά μήκος της Via Ferrata Ivano Dibona θα συναντήσουν το καταφύγιο στην πορεία τους. Η Via Ferrata, γνωστή και ως «σιδερένιο μονοπάτι», είναι μια διαδρομή που περιλαμβάνει χαλύβδινες σκάλες, σκαλοπάτια και καλώδια ενσωματωμένα στο βράχο, για να βοηθήσουν τους ορειβάτες να διασχίσουν με ασφάλεια πιο ακραία τμήματα ενός βουνού. Η Via Ferrata Ivano Dibona ξεκινά από την Cortina d’Ampezzo, ένα χιονοδρομικό κέντρο και πόλη στον ποταμό Boite. Το μονοπάτι «χρειάζεται υψηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης», σύμφωνα με την Cortina Dolomiti, η οποία προσθέτει ότι το Monte Cristallo «διατηρεί ακόμα τα σημάδια που άφησε ο Μεγάλος Πόλεμος».

Ένα άτομο που έκανε κριτική στο TripAdvisor που ταξίδεψε κατά μήκος της Via Ferrata Ivano Dibona είπε,

«Χρειάζονται περίπου έξι έως οκτώ ώρες με εκπληκτική θέα και απλά εκπληκτική ιστορία, με κτίρια χτισμένα στον τοίχο του βράχου». Αλλού κατά μήκος της via ferrata, ορειβάτες διασχίζουν την κρεμαστή γέφυρα Ponte Cristallo, η οποία έχει μήκος 27 μέτρα. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε διέσχισε την ίδια γέφυρα στην ταινία δράσης Cliffhanger του 1993 όταν γλίτωσε από έκρηξη βόμβας.

Η γέφυρα οδηγεί στη φωτογενή ορεινή καλύβα Guido Lorenzi, η οποία είναι σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός βουνού. Υπάρχουν πολλά άλλα καταφύγια που δημιουργήθηκε σε καιρό πολέμου για να ανακαλύψετε κατά μήκος τέτοιων διαδρομών στους Δολομίτες, οι οποίοι ανακηρύχθηκαν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco το 2009. Τα τελευταία χρόνια, με το λιώσιμο των παγετώνων και των πάγων στους Δολομίτες, οι γειτονικές Άλπεις Ortles-Cevedale και οι Άλπεις Adamello-Presanella, λείψανα από τον Λευκό Πόλεμο, έχουν αρχίσει να αναδύονται στο λιώσιμο των πάγων. Νωρίτερα φέτος, στο όρος Scorluzzo στη Λομβαρδία, ένας χαμένος ορεινός καταυλισμός του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ξεπάγωσε, αποκαλύπτοντας ρούχα, καρτ ποστάλ και κονσέρβες που ανήκαν στα στρατεύματα. Η σύγκρουση, η οποία έληξε στο ιταλικό μέτωπο στις 4 Νοεμβρίου 1918, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 600.000 Ιταλούς και 400.000 Αυστρο-Ούγγρους.