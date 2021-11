Τραυματισμός σοκ για τον Νεϊμάρ – Αποχώρησε με κλάματα σε φορείο (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με ανατροπή τη Σεντ Ετιέν (3-1), όμως ελάχιστοι ασχολούνται με το αποτέλεσμα, καθώς υπέστη τραυματισμό-σοκ ο Βραζιλιάνος άσος των Παριζιάνων, Νεϊμάρ. Συγκεκριμένα, ο Νεϊμάρ έφυγε με κλάματα και φορείο από τον αγωνιστικό χώρο του «Ζοφρί Γκισάρ», καθώς στο 84′ γύρισε άσχημα ο αριστερός του αστράγαλος. Ο Βραζιλιάνος πάτησε στο πόδι του ου αντιπάλου του που έπεσε για τάκλιν, με αποτέλεσμα να γυρίσει ο αριστερός του αστράγαλος στην προσγείωση. Ο Νεϊμάρ σφάδαζε από τους πόνους και έφυγε πάνω σε φορείο και κλάματα από το γήπεδο. Πλέον, θα πάει για άμεσα για εξετάσεις και οι Παριζιάνοι κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

Όσο για το αμιγώς αγωνιστικό η Παρί επικράτησε με ανατροπή της Σεντ Ετιέν με 3-1 με ισάριθμες ασίστ του Μέσι και τον Ράμος να κάνει ντεμπούτο. Στο 22΄ο Μπουανγκά άνοιξε το σκορ για τους «στεφανουά» με την Παρί να ανεβάζει άμεσα στροφές. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μέσι, ο Μαρκίνιος πήρε την κεφαλιά στην μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

BREAKING: Neymar forced off on stretcher with ankle injury in PSG clash https://t.co/L8ONraqSC4 pic.twitter.com/aRCi941NWD

— Mirror Football (@MirrorFootball) November 28, 2021