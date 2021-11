Σκότωσε την πρώην του: Την έβαλε σε βαλίτσα και την άφησε να πεθάνει

Σοκ προκαλεί ένα ειδεχθές έγκλημα στις ΗΠΑ, όπου ένας 26χρονος, απήγαγε, χτύπησε και έκλεισε ζωντανή σε βαλίτσα την πρώην κοπέλα του, αφήνοντας την να πεθάνει. Το να δουλεύει σε ένα βιβλιοπωλείο στο Eastchester της Νέας Υόρκης σήμαινε ότι κάθε μέρα η Βάλερι Ρέγιες περιτριγυριζόταν από τα αγαπημένα της πράγματα: τα βιβλία. Η 24χρονη λάτρευε να διαβάζει σε καφετέριες και έκανε πεζοπορία σε τοπικά μονοπάτια για να ξεφύγει από τον θόρυβο της πόλης. Της άρεσε όμως επίσης να περνάει τις Κυριακές με την οικογένειά της, τα αδέρφια της και τη μαμά της. Η Βάλερι ονειρευόταν να γίνει καλλιτέχνιδα τατουάζ και σχεδίαζε πορτρέτα για φίλους με την ελπίδα να ανοίξει μια μέρα το δικό της μαγαζί. Η δημιουργικότητα τη βοηθούσε, επίσης καθώς πάλευε με την κατάθλιψη. Όμως, παρά τα δικά της προβλήματα, πάντα έβαζε τους άλλους ανθρώπους πρώτα.

Τον Ιανουάριο του 2018 γνώρισε τον Χαβιέ Ντα Σίλβα Ρόχας διαδικτυακά. Ο Ρόχας, ένας μετανάστης με κοινή υπηκοότητα Βενεζουέλας και Πορτογαλίας, ζούσε στο Κουίνς. Ισχυρίστηκε ότι διέφυγε από την πολιτική και οικονομική αναταραχή το προηγούμενο έτος, κατευθυνόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Η συμπονετική Βάλερι τον συμπάθησε σχεδόν αμέσως. Ξεχώριζε για το ότι ήταν σκληρά εργαζόμενη και προσπαθούσε να δημιουργήσει μια καλή ζωή για τον εαυτό της. Ο Ρόχας εργαζόταν σε ένα εστιατόριο αλλά, άγνωστος στους περισσότερους ανθρώπους γύρω του, βρισκόταν παράνομα στη χώρα καθώς η βίζα του είχε λήξει. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει, αλλά ήταν μια βραχύβια σχέση. Η οικογένεια της Βάλερι είπε ότι ο «πεισματάρης» Ρόχας ενδιαφερόταν περισσότερο για τη σχέση από ό,τι εκείνη, κάτι που οδήγησε σε εντάσεις.

Suffocated in a Suitcase — The Horrible Death of Valerie Reyes by @awnaves #truecrime #darkaberrationshttps://t.co/iHAZm2zrXO

