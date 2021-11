Πριγκίπισσα Σαρλίν – Μονακό: Ποιος είναι ο Ρώσος «Μίδας» που την… παρηγορεί

Σε ειδική κλινική πολυτελείας της Ελβετίας φέρεται να έχει μεταφερθεί η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό. Aν και στο Μονακό τηρούν ως επτασφράγιστο μυστικό το πού βρίσκεται η πριγκίπισσα, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι μάλλον νοσηλεύεται στην κλινική «Paracelsus Recovery», μια ιατρική μονάδα η οποία απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα που αγχώνονται λόγω του τρόπου ζωής τους: μάνατζερ, γνωστές προσωπικότητες ή μέλη βασιλικών οικογενειών. H τιμή νοσηλείας στην εν λόγω κλινική, που βρίσκεται στο καλύτερο σημείο με θέα στη λίμνη της Ζυρίχης, ξεπερνά τα 300.000 ευρώ τον μήνα, αναφέρει το Le Gossip. Ένας γιατρός και ένας θεραπευτής είναι πάντα διαθέσιμοι στους ασθενείς, καθώς και διατροφολόγοι και άλλα μέλη του προσωπικού. Στην τιμή περιλαμβάνεται η διαμονή σε ένα από τα πολυτελή διαμερίσματα της κλινικής, που αντιμετωπίζει εθισμούς και διατροφικές διαταραχές.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν παρέμεινε επί μήνες ολόκληρους στη Νότια Αφρική, επισήμως λόγω επιπλοκών μετά από σοβαρή λοίμωξη ΩΡΛ. Μια αποτυχημένη αισθητική επέμβαση αναφέρθηκε επίσης από το Paris Match ως λόγος της μακράς απουσίας της από το πριγκιπάτο.

Μιλώντας στο γαλλικό περιοδικό ο πρίγκιπας Αλβέρτος δήλωσε: «Η Σαρλίν ήταν πραγματικά εξαντλημένη. Μια εξάντληση γενική, σωματική και ψυχική. Τόσο πολύ που αποφασίσαμε μαζί, και με τον στενό κύκλο των οικογενειών μας, ότι το καλύτερο θα ήταν να μπορέσει να ξεκουραστεί ήρεμα, εκτός του Μονακό για προφανείς λόγους διακριτικότητας και άνεσης, άρα στο εξωτερικό, ώστε να έχει τον χρόνο για μια θεραπευτική αγωγή που θα της επιτρέψει να αναρρώσει οριστικά».

This marriage is f$cked and custody of the children is the issue. Move on now #PrincessCharlene

mystery surrounds princess charlene's secret location, not in monaco – reports https://t.co/s4vwPY23Jo via @channel24

— Richard Speechly (@richspeechly) November 18, 2021