Δένδιας Αφρική: Ιδιαίτερης σημασίας η επίσκεψη σε Γκάνα και Γκαμπόν

Την Γκάνα και την Γκαμπόν θα επισκεφθεί διαδοχικά Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, συνεχίζοντας την πολιτική διεύρυνσης και ενδυνάμωσης των σχέσεων της Ελλάδας με χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής, μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρουάντα. Διπλωματικές πηγές δίνουν έμφαση στο ότι η Γκάνα και η Γκαμπόν θα αναλάβουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 και για διάστημα δύο ετών θέση μη-μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και σημειώνουν πως δεδομένης της ελληνικής υποψηφιότητας για μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2025-26, καθώς και τη διαχρονική σημασία που έχει το ΣΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά το Κυπριακό, και πιο πρόσφατα άλλα ζητήματα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως η Λιβύη και η Συρία, κρίνεται επιτακτική η ενίσχυση των δεσμών με τις χώρες που απαρτίζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, μόνο κατά το τελευταίο εξάμηνο, επισημαίνουν, ο υπουργός Εξωτερικών είχε εκτεταμένες διμερείς επαφές με ομολόγους του από 11 από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2022-25. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται τα 5 μόνιμα μέλη (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία), με τρεις εκ τις οποίες η χώρα μας έχει επίσης υπογράψει σημαντικές συμφωνίες. Επιπροσθέτως, σημειώνουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών είχε συναντηθεί με τους ομολόγους του της Γκάνα Σέρλι Άγιορκορ Μπότσγουεϊ (Shirley Ayorkor Botchwey) και της Γκαμπόν Πακόμ Μουμπελέ Μπουμπεγιά (Pacome Moubelet Boubeya), στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στις ανωτέρω συναντήσεις, όπως αναφέρουν, πέρα από τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες είναι περιορισμένες, καθώς δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν επαφή Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με ομολόγους του από τις χώρες αυτές, εξετάσθηκε και η αντιμετώπιση της πανδημίας.

In the context of the ongoing upgrade of Greece's presence in sub-Saharan Africa, I will travel to #Ghana (November 24-25) and #Gabon (November 25-26).

🔹Meetings with counterparts 🇬🇭 @AyorkorBotchwey & 🇬🇦 @pmoubelet.

🔹Donation of COVID19 vaccines. https://t.co/gDNTv25e6r

