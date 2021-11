Ζώδια και υπεροψία: Αυτά είναι τα μεγαλύτερα… ψώνια

Κάποιοι άνθρωποι είτε για να καλύψουν δικές τους ανασφάλειες είτε γιατί ξεχειλίζουν από αυτοπεποίθηση, φτάνουν στο σημείο να γίνονται υπεροπτικοί και κάλλιστα θα μπορούσες να τους αποδώσεις τον χαρακτηρισμό του “ψώνιου”. Συμπεριφέρονται λες και είναι το δώρο του Θεού στη γη, ότι είναι οι καλύτεροι, οι ομορφότεροι και οι ικανότεροι από όλους τους υπόλοιπους. Αστρολογικά, 3 είναι οι μεγαλύτερες ψωνάρες του ζωδιακού κι αν την πρώτη την υποψιάζεσαι, σίγουρα οι άλλες δυο θα σε εκπλήξουν.

ΛΕΩΝ

Δεν έπεσες από τα σύννεφα, όταν είδες τον Λέοντα στην κορυφή της λίστα. Ξέρεις ότι είναι από τους μεγαλύτερους σνομπ και εγωκεντρικούς του ζωδιακού. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους… κοινούς θνητούς, θεωρεί ότι είναι ανώτερος, πιο σημαντικός, best of the best, γνωρίζει τα πάντα κι όλοι οι άλλοι είναι για τα… μπάζα. Θέλει να κάνει το «κομμάτι του» και το καταφέρνει τις περισσότερες των περιπτώσεων, αφού είτε με τη θεατρικότητα είτε με τον ντόρο γύρω από τον εαυτό του, καταφέρνει όλοι να ασχολούνται μαζί του.

ΚΡΙΟΣ

Ο Κριός είναι γνωστός για το αγωνιστικό και ανεξάρτητο πνεύμα του, δύο στοιχεία τα οποία μερικές φορές τους κάνουν να φαίνονται πως διεκδικούν το ρόλο του «αρχηγού». Αυτό που του δημιουργεί «ένταση» και νεύρο είναι το ότι όταν κάτι τον ενδιαφέρει πολύ ή του κολλήσει στο μυαλό, πέφτει με τα… μούτρα και θέλει οπωσδήποτε να το μάθει ή να το κάνει. Σε συνδυασμό και το μεγάλο του Εγώ, θεωρεί πως κανένας άλλος δεν έχει το ταλέντο ή τις ικανότητες να τα καταφέρει καλύτερα και μάλιστα γίνεται θηρίο, όταν του φάνε την πρωτιά, που πιστεύει ακράδαντα ότι του ανήκει, γι’ αυτό και θα αρχίσει να… στολίζει τον “ανταγωνιστή” με διάφορα κοσμητικά επίθετα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Εάν τύχει να έχεις μία διένεξη με κάποιον που ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, καλύτερα να τη διακόψεις όσο είναι νωρίς. Λατρεύει τις αντιπαραθέσεις, ειδικά όταν αυτές αφορούν σε εγκυκλοπαιδικές γνώσεις κι αυτός είναι και ο λόγος που θα αρχίσει να μιλάει ασταμάτητα και να κάνει επίδειξη, λες και αναφέρεται σε αγράμματους, αστοιχείωτους ή ημιμαθείς. Η Παρθένος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, βλέποντας τους υπολοίπους υποτιμητικά, λες και βρίσκονται στο χαμηλό στάδιο εξέλιξης, κάτι που φυσικά την κάνει αντιπαθή.