Ελλάδα – εξωτερική πολιτική: Τετραμερής με Γαλλία, Κύπρο, Αίγυπτο – Σαφής αναφορά στο Δίκαιο της Θάλασσας

Ολοκληρώθηκε η τετραμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Γαλλίας, Αιγύπτου και Κύπρου στην Αθήνα. Έγινε σαφής αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας στο κοινό ανακοινωθέν, καθώς και σύγκληση απόψεων σε όλα τα ζητήματα με κυρίαρχο αυτό της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Το κοινό ανακοινωθέν της τετραμερούς που αποτελείται από τέσσερα άρθρα, ξεκινάει με την αναφορά στην προηγούμενη συνάντηση στο Κάιρο τον Ιανουάριο του 2020, στην οποία υπάρχουν εκτενείς αναφορές στην Ανατολική Μεσόγειο και προτάσσεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πολυμερές πλαίσιο.

Νωρίτερα, συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η πρώτη κατ’ ιδίαν μετά την υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας. Αμέσως μετά οι δύο υπουργοί Εξωτερικών προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Ο κ. Δένδιας έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter: «Υποδέχτηκα στο υπουργείο Εξωτερικών τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, επιβεβαιώνοντας τις άριστες διμερείς σχέσεις. Ελλάδα και Γαλλία είναι στρατηγικοί σύμμαχοι που συνδέονται με κοινές αξίες και ιστορικούς δεσμούς φιλίας των λαών τους».

Κάλεσμα προς την Τουρκία να συμμετέχει σε έναν επικοδομητικό διάλογο για την εμπέδωση της ειρήνης και την επίλυση των εκκρεμοτήτων απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη τετραμερή συνάντηση στην Αθήνα με τους ομολόγους του της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Γαλλίας. Ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί μια αντι-τουρκική συνάντηση, ωστόσο σημείωσε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην Λιβύη εξακολουθούν να έχουν ως κοινό παρονομαστή την Τουρκία. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, η Τουρκία μεταξύ άλλων, «συνεχίζει να απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και να παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και να παραβιάζει τα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες της, να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και να αποσταθεροποιεί τη Λιβύη με την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και μισθοφόρων».

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα επιθυμούσαμε να συμπεριληφθεί μια μέρα η Τουρκία στα πολυμερή σχήματα συνεργασίας. Και να συμμετάσχει στην εμπέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Μεσόγειο. Για την υλοποίηση του οράματος αυτού, θεμελιώδης προϋπόθεση είναι ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο. Η προσχώρηση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας θα άνοιγε νέους ορίζοντες. Μπορεί όσα λέω να φαντάζουν ως μακρινό όνειρο. Αλλά έχουμε όλοι το δικαίωμα να έχουμε όνειρα. Είναι προτιμότερο από τους εφιάλτες. Της απειλής πολέμου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

I welcomed #France counterpart @JY_LeDrian @GreeceMFA reaffirming excellent bilateral relations. 🇬🇷&🇫🇷 are strategic Allies that are bound by common values & historic ties of friendship between their peoples. pic.twitter.com/LMXC6RLo5p

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 19, 2021