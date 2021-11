Σεισμός τώρα: «Κουνήθηκε» η Κεφαλονιά

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στις 15:27 στην Κεφαλονιά, με επίκεντρο 17 χιλιόμετρα δυτικά του Αργοστολίου. Το εστιακό βάθος καταγράφεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 5 Ρίχτερ, 21 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Αργοστολίου.

M5.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 97 km W of #Μεσολόγγι (#Greece) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/xLqXGaiEi5

— EMSC (@LastQuake) November 19, 2021