Μπρίτνεϊ Σπίαρς – κηδεμονία: “Ελεύθερη” πλέον η τραγουδίστρια – Η δήλωσή της

Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μια πολύ συγκινητική δήλωση μπροστά στην άρση της κηδεμονίας της, μέσω της οποίας έκανε πιο κατανοητό σε τι βαθμό ήταν περιορισμένη η ζωή της μέσα από διάφορα παραδείγματα. Δηλαδή, μίλησε με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι μετά τον τερματισμό της κηδεμονίας της μπορεί να κάνει απλά καθημερινά πράγματα, όπως να χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα και να έχει τα δικά της κλειδιά αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που ανήρτησε στα social media είπε: «Ήμουν υπό κηδεμονία για 13 χρόνια. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα να βρίσκεσαι σε μια κατάσταση στην οποία δεν θέλεις». «Γι’ αυτό είμαι ευγνώμων κάθε μέρα. Μπορώ να έχω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου, να είμαι ανεξάρτητη, να νιώθω γυναίκα, να έχω μια κάρτα ΑΤΜ, να βλέπω μετρητά για πρώτη φορά. Είναι τα μικρά καθημερινά πράγματα».

Επίσης, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε επίσης το κίνημα υποστηρικτών της, #FreeBritney που την στήριξε και για το γεγονός ότι έριξε φως στο καθεστώς της εποπτείας από τον πατέρα της και των δικηγόρων που εμπλέκονταν:«Η φωνή μου ήταν φιμωμένη δεν μπορούσα να μιλήσω, εσείς μου σώσατε τη ζωή, 100%».

Η τραγουδίστρια ελπίζει ότι η υπόθεση της θα οδηγήσει σε αλλαγές στο σύστημα της επιτροπείας: «Είμαι εδώ για να γίνω συνήγορος των ανθρώπων με πραγματικές αναπηρίες και ασθένειες». Τέλος η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είπε στους εκατομμύρια ακλούθους της: «Ελπίζω η ιστορία μου να έχει αντίκτυπο και να γίνουν κάποιες αλλαγές στο σύστημα».

Good God I love my fans so much it's crazy !!! I think I'm gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ???? #FreedBritney

