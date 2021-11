Ζακ Στέισι ξυλοδαρμός: Σάλος με βίντεο πρώην παίκτη του NFL – Ξυλοκοπά τη σύντροφό του μπροστά στο μωρό

Ο πρώην παίκτης NFL, Ζακ Στέισι φαίνεται να χτυπάει την πρώην φίλη του με τρομακτική βιαιότητα, και όλα αυτά μπροστά τα μάτια του πέντε μηνών μωρού τους. Το περιστατικό αυτό, καταγράφηκε από κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο σπίτι η οποία αποκάλυψε κάθε ενέργεια του 30χρονου, 100 κιλών παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος φέρεται να ζήλευε παθολογικά. Αρχικά, γρονθοκοπεί την 30χρονη μητέρα του παιδιού του η οποία, ακούγεται καθαρά, να τον παρακαλεί να σταματήσει. Εκείνος συνεχίζει πιάνοντάς την και πετώντας την πάνω στην τηλεόραση. «Με γρονθοκόπησε πολλές φορές στο κεφάλι. Τον ικέτεψα να σταματήσει γιατί το παιδί ήταν στον καναπέ κοντά στο σημείο που με χτύπησε», έγραψε η 30χρονη γυναίκα στην καταγγελία που έκανε αργότερα στην αστυνομία.

«Τότε με έπιασε και με πέταξε πάνω στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έπεσε και εκείνος γύρισε για να σιγουρευτεί ότι έπεσε πάνω μου και δεν σηκώθηκα. Άρχισε να μου φωνάζει ότι είμαι καταστροφική», συνεχίζει στην περιγραφή της. Στη συνέχεια, περιγράφει, κάλεσε το ασθενοφόρο και έφυγε, έχοντας πλησιάσει το μωρό το οποίο έκλεγε και λέγοντάς του ότι το αγαπά.

Το βίντεο το έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του twitter μια φίλη της μητέρας.

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old…pic.twitter.com/ovafFHxrCl

— BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) November 18, 2021