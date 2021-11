Μητσοτάκης – Λονδίνο Good Morning Britain: Αποθεωτικά σχόλια για τον πρωθυπουργό

Πολύ θετικά ήταν πολλά από τα σχόλια που έγραψαν οι βρετανοί τηλεθεατές για την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκπομπή Good Morning Britain το πρωί της Τρίτης. Πολλοί ήταν εκείνοι που βρήκαν τον Έλληνα πρωθυπουργό ένα εντυπωσιακό- χαρισματικό έγραψαν άλλοι- statesman, ενώ ορισμένοι τον συνέκριναν με τον Αγγλο πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Πόσο εντυπωσιακός είναι αυτός ο άνθρωπος, έγραψε ο Tedbear1794, ενώ η Mary Carney ευχαρίστησε τους παρουσιαστές που δεν τον διέκοψαν.

Αποθεωτικά σχόλια για τον Μητσοτάκη και την εμφάνισή του στο Good Morning Britain- “Ελα Μπόρις, γίνε σαν αυτόν” έγραψαν

Ελα Μπόρις, γίνε σαν αυτόν, έγραψε κάποιος, ενώ άλλος έγραψε Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έναν πρωθυπουργό σαν αυτόν… Από την πλευρά του ο Chris Henderson έγραψε ότι οι Ελληνες είναι τυχεροί που έχουν υπεύθυνο αυτόν τον τύπο.

What an impressive man. If only he was our pm

#GMB

Greek prime minister has my attention. He is speaking, clearly, precisely, has constructive plans , structures what his country is doing and why. I applaud him, this is how a prime minister should be

— Chris (@chris03561680) November 16, 2021