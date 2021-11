Μητσοτάκης Λονδίνο: «Αν δεν στείλεις σαφές μήνυμα ότι προστατεύεις τα σύνορά σου, περισσότεροι θα μπαίνουν παράτυπα»

«Στο Μεταναστευτικό έχουμε μία αυστηρή, πλην όμως δίκαιη πολιτική» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε νωρίτερα το πρωί στην εκπομπή «Good Morning Britain» του τηλεοπτικού δικτύου ITV. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε πως «τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αποδεχθεί περισσότερες από 50.000 αιτήσεις ασύλου, ως εκ τούτου κανείς δεν δικαιούται να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι δε σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα». Ταυτόχρονα, όμως, όπως είπε «έχω μία υποχρέωση να προστατεύσω τα σύνορα μας». Κάλεσε, δε την Τουρκία να τιμήσει το δικό της σκέλος από την Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας του 2016. «Καλούμε την Τουρκία να τιμήσει το δικό της σκέλος της συμφωνίας με την ΕΕ, μπορεί να κάνει περισσότερα για την αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης». Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε, δε, πως «Εάν δεν στείλεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως προστατεύεις τα σύνορα σου περισσότεροι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να εισέλθουν με παράνομο τρόπο την Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, δε, πως κατά τη συνάντηση του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον αργότερα σήμερα θα θέσει το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης. «Θα θέσω το ζήτημα στον Βρετανό πρωθυπουργό και πιστεύω πως η προσέγγιση πως τα Μάρμαρα ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο γιατί βρίσκονταν πάντα εκεί είναι αναχρονιστική. Θέλουμε οριστική επιστροφή των Μάρμαρων, αλλά δεν συζητάμε για δανεισμό τους. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο πολιτιστικούς θησαυρούς, που δεν έχουν βγει από την Ελλάδα στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος πως μπορεί να βρεθεί μία λύση».

Στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να ακολουθήσει το μοντέλο της Αυστρίας, όπου επιβάλλεται ολικό lockdown για τους ανεμβολίαστους, επεσήμανε την αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ ενθάρρυνε με ζέση τους Βρετανούς πολίτες να κλείσουν από τώρα τις διακοπές τους στην Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2022.

