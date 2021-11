Λευκορωσία μετανάστες: Συμπλοκή μεταναστών με τον στρατό, χημικά και πετροπόλεμος

Ένταση επικρατεί στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία, με τις πολωνικές αρχές να κάνουν χρήση χημικών για να απωθήσουν τους μετανάστες που προσπαθούν να σπάσουν τον φραγμό και να εισέλθουν στο έδαφός της από το συνοριακό πέρασμα της Kuźnica.

Ο ανταποκριτής του CNN μεταδίδει ότι οι πολωνικές αρχές απάντησαν με ρίψεις νερού από αντλίες και δακρυγόνα στους μετανάστες, οι οποίοι παραμένουν στα κλειστά σύνορα, όταν οι τελευταίοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους Πολωνούς στρατιώτες. Το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο twitter ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας στρατιώτης στο πρόσωπο από ρίψη πέτρας.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε ότι θα έχει μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ εν μέσω των προσπαθειών για τον τερματισμό της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα της Λευκορωσίας με την ΕΕ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta. Όπως είπε ο Λουκασένκο, μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες, Δευτέρα, η Μέρκελ συζήτησε με άλλες χώρες της ΕΕ μια πρόταση του Μινσκ για την επίλυση της κρίσης, μετέδωσε το πρακτορείο.”Το ουσιαστικό είναι σήμερα να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, τον λαό μας και να αποφύγουμε τις συγκρούσεις. Δεν θα πρέπει το πρόβλημα αυτό να γίνει μια σφοδρή αντιπαράθεση”, δήλωσε ο ίδιος σύμφωνα με το πρακτορείο.

The situation on the Polish border with Belarus is out of the control. It doesn't look like those people are asking for asylum. pic.twitter.com/VBFRp3B78t

— Tanya Kozyreva (@TanyaKozyreva) November 16, 2021