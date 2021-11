Σκορπιοί Αίγυπτος: Επιδρομή λόγω καταιγίδας

Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε μια νότια επαρχία της Αιγύπτου προκάλεσαν τρεις θανάτους και περισσότερους από 500 τραυματίες από… τσίμπημα σκορπιού!

Οι καταιγίδες ήταν τόσο ισχυρές που οι σκορπιοί αναγκάστηκαν να βγουν από τις κρυψώνες τους και να εισβάλλουν σε πολλά σπίτια σε όλη την επαρχία της Ασουάν. Τουλάχιστον 503 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν μετά από τσίμπημα σκορπιού, αλλά όλοι τους πήραν εξιτήριο αφού τους χορηγήθηκε αντίδοτο.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους και κατεστραμμένα σπίτια, οχήματα και γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η εφημερίδα Al-Ahram έκανε λόγο για τρεις θανάτους, επικαλούμενη τον υφυπουργό Υγείας αλλά δεν διευκρίνισε την αιτία. Η βροχόπτωση προκάλεσε και διακοπές ρεύματος.

Scorpions have infested Egypt’s southern city of Aswan, killing three people and stinging more than 400

According to local media, the mass scorpion attack was caused by severe thunderstorms in the city in recent days

