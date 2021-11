Κριστιάνο Ρονάλντο: Ακριβή η φανέλα

Η μοναδική νικήτρια στην αναμέτρηση της Ιρλανδίας με την Πορτογαλία στο Δουβλίνο ήταν η νεαρή Άντισον Γουίλαν. Η 11χρονη ξέφυγε από το προσωπικό ασφαλείας, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για μια αγκαλιά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και έφυγε με την φανέλα του ινδάλματος της. Την φανέλα που πήρε η μικρή θα την πληρώσει ακριβά ο πατέρας της. Συγκεκριμένα οι αρχές της επέβαλαν πρόστιμο 2.500 λίρες για την γλυκιά αλλά παράνομη ενέργεια της.

«Μου επιβλήθηκε πρόστιμο που μπήκα στο γήπεδο αλλά ο πατέρας μου θα το πληρώσει. Ήμουν στη δεύτερη σειρά, πήδηξα ένα εμπόδιο που υπήρχε και βρέθηκαν στο γήπεδο. Έπειτα έτρεξα και υπήρχαν σεκιούριτι που με κυνήγησαν αλλά είχαν μπει και άλλοι δύο φίλαθλοι από την άλλη γωνία του γηπέδου και έτσι συνέχισα να τρέχω. Τότε ήταν που φώναξα δυνατά το όνομα του Ρονάλντο. Γύρισε και με είδε και είπε στους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου να με αφήσουν. Ήρθε τότε προς το μέρος μου. Ήμουν σε κατάσταση σοκ, έκλαιγα και ουσιαστικά του ζητούσα τη φανέλα λέγοντας “σε παρακαλώ, είμαι τεράστια φαν», δήλωσε η 11χρονη μιλώντας σε σε ραδιοφωνική συνέντευξή.

