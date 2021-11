Πολωνία μετανάστες: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με αφορμή την Εθνική Ημέρα Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση του στο twitter.

Με την ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει τη μακροχρόνια φιλία και την αλληλεγγύη της χώρας μας καθώς, όπως αναφέρει, «αντιμετωπίζουν έναν εχθρικό γείτονα που εργαλειοποιεί τη μετανάστευση για πολιτικούς σκοπούς».

«Η κατάσταση είναι εντελώς απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει στην Πολωνία και σε όλη την Ευρώπη», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Today marks National Independence Day in Poland. We express our long-standing friendship & our solidarity as they face a hostile neighbour weaponising migration for political purposes. The situation is completely unacceptable and must stop in Poland & across Europe. #11Listopada

