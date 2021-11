Ευρωπαϊκή Ένωση – Ρωσία: Το ρόλο της χώρας εξετάζει η Κομισιόν στη Λευκορωσία

Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο, Ρωσία και Τουρκία βρίσκονται μεταξύ των τρίτων χωρών που έχει θέσει υπό εξέταση η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με πιθανή ανάμειξή τους στη μεταφορά μεταναστευτικών ροών στη Λευκορωσία. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας και της Τουρκίας στην κατάσταση με τη Λευκορωσία, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της Επιτροπής προς τον Τύπο, ο Πίτερ Στάνο επανέλαβε την έκκληση της ΕΕ προς τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο καθεστώς Λουκασένκο και τους στενούς δεσμούς που έχει μαζί του, για να τον πείσει να σταματήσει αυτή την «παράνομη» και «απάνθρωπη» δραστηριότητα.

Ο Πίτερ Στάνο τόνισε ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε στη Λευκορωσία είναι μια «κρατικά ενορχηστρωμένη και τεχνητά δημιουργημένη μεταναστευτική κρίση», η οποία δεν έχει καμία σχέση με το προσφυγικό κύμα που έφτασε στην Ευρώπη το 2015 και με το οποίο συχνά κάνει σύγκριση η Ρωσία.

#Belarusian military escorting migrants

People in camouflage uniforms lead the migrants somewhere through the woods, sometimes shouting at them "Go back!". pic.twitter.com/nY6ebwXMfb

— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2021