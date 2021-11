Τράβις Σκοτ – Χιούστον: Άγριο κράξιμο με βίντεο από Νιρβάνα στον ράπερ

Νωπές είναι ακόμη οι μνήμες από την τραγωδία της Παρασκευής στο Astroworld Festival, στο Χιούστον, όταν οκτώ παρευρισκόμενοι στη μουσική εκδήλωση σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, ύστερα από ποδοπάτημα τη στιγμή που βρισκόταν στη σκηνή ο ράπερ Τράβις Σκοτ. Ο πανικός επισκίασε την εκδήλωση στο συναυλιακό κέντρο και το πάρτι μουσικής μετατράπηκε σε λουτρό αίματος. Οι θαυμαστές συνθλίβονται μέχρι θανάτου εν μέσω χαμού που προκλήθηκε λίγο αφότου ο 30χρονος ράπερ ανέβηκε στη σκηνή. Αρκετοί από το κοινό άρχισαν να ουρλιάζουν για βοήθεια, αλλά ο Σκοτ συνέχισε το σόου για τουλάχιστον 30 λεπτά ακόμα, ολοκληρώνοντας ολόκληρο την παράσταση του.

Fans urged and pleaded with Travis Scott to stop the #ASTROFEST show amid the mass casualty event. He continues to sing. pic.twitter.com/xsBdX2Ew3x

ppl were literally screaming bloody murder asking for help right there. #AstroWorld #ASTROFEST rip to all those who lost their life last night, it’s shouldn’t have turned out that way. pic.twitter.com/Qs3WvzmG4O

— tré⁶𓅓 (@tre5pix) November 6, 2021