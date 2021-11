«The Miss Globe 2021»: Η Βρισηίδα Ανδριώτου εκπροσώπησε την Ελλάδα

Η Βρισηίδα Ανδριώτου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον κορυφαίο παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς «The Miss Globe 2021», που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία. Η Αφροδίτη GS HELLAS κατάφερε να διακριθεί πολλαπλώς και να φέρει τη χώρα μας 6η σε κατάταξη, ανάμεσα σε 60 χώρες. Επιστρέφοντας από την Αλβανία η εντυπωσιακή Βρισηίδα ως εστεμμένη των Εθνικών Καλλιστείων GS HELLAS για τη χώρα μας, έφερε στις αποσκευές της, δύο μεγάλες διακρίσεις και αυτές είναι: Το στέμμα της The Miss Talent Globe 2021 και τη θέση της 1st Runner Up ως The Miss Bikini Globe 2021.

Η The Miss Globe Greece 2021, Βρισηίδα Ανδριώτου, κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των επίσημων χορηγών του παγκόσμιου διαγωνισμού ομορφιάς και ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις, για να τη δούμε στο προσεχές μέλλον ως διεθνές πρόσωπο καμπάνιας.

Η ίδια μιλώντας για την εμπειρία της, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και συνάμα υπερήφανη που ως Ελληνίδα κατάφερα να διακριθώ σε ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό ομορφιάς , όπως το The Miss Globe 2021, και να φέρω την Ελλάδα μας στο προσκήνιο των διεθνών σκηνών ομορφιάς.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον θεσμό των Εθνικών Καλλιστείων GS Hellas, στον Ελληνικό οργανισμό που ήταν ανά πάσα ώρα και στιγμή δίπλα μου. Τέλος, θα ήθελα να πω σε όλα τα κορίτσια που ονειρεύονται να ζήσουν μια τέτοια στιγμή, ανεπιφύλακτα να το κάνουν, μόνο από τον Εθνικό Οργανισμό GS HELLAS».