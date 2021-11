Αντετοκούνμπο – Λευκός Οίκος: Aποθέωση από Μπάιντεν και βαθιά συγκίνηση για τα αδέρφια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο μεγάλος αστέρας των πρωταθλητών Μιλγουόκι Μπακς και του ΝΒΑ, ήταν το κεντρικό πρόσωπο της επίσκεψης των «Ελαφιών» στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της εθιμοτυπικής συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του και αφού ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για την αποθέωση, τόνισε: «Είναι υπέροχο. Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Εκ μέρους των παικτών, του επιτελείου και του οργανισμού, είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτή την ευκαιρία. Ένα παιδί από τα Σεπόλια, την Αθήνα, που μεγάλωσε από Νιγηριανούς γονείς, που πάλευαν για να μας δώσουν τα πάντα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαστε στον Λευκό Οίκο, να γνωρίσουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

“Θέλω να ευχαριστήσω τις οικογένειές μας, οι οποίες προφανώς είναι μεγάλο κομμάτι τού ποιοι είμαστε, κάνουν κι αυτές θυσίες. Δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά πάντα τις κουβαλάμε στην καρδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους των Μπακς, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Μας υποστήριζαν πάντα, ακόμη κι όταν ήμασταν η χειρότερη ομάδα στο ΝΒΑ. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε δίχως αυτούς. Για όλους εκεί έξω, αυτό είναι ένα τέλειο παράδειγμα πως με σκληρή δουλειά, θυσίες και αφοσίωση, χωρίς να τα παρατάς, με το να παλεύεις να είσαι καλός και να έχεις όνειρα, μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα στη ζωή σου. Αυτά έκανα όλη μου τη ζωή και τώρα είμαι στον Λευκό Οίκο. Χωρίς τη σκληρή δουλειά τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό».

The Antetokounbros feeling presidential at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/2EUoxltBbC — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021

Ο Τζο Μπάιντεν αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε, μεταξύ άλλων: «Είναι τιμή να φιλοξενούμε τους πρωταθλητές του 2020/21 του ΝΒΑ, τους Μιλγουόκι Μπακς. Συγχαρητήρια σε όλους για την κατάκτηση του τίτλου, τους παίκτες, το επιτελείο, τους φιλάθλους. Στους τελικούς ήσασταν κάτω με δύο ήττες, αλλά δεν σταματήσατε να πιστεύετε και να παλεύετε.

“Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα! Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μιλγουόκι Μπακς (γελάει). Τώρα ξεκινάς! Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο.

“Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη για σένα. Το ίδιο και ο πατέρας σου που σε κοιτάζει από εκεί ψηλά. Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων. Είναι μεγάλη τιμή που υποδέχομαι τους Μιλγουόκι Μπακς σήμερα στον Λευκό Οίκο. “Συγχαρητήρια σε όλους, εύχομαι τα καλύτερα για τη φετινή σεζόν. Καλή τύχη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ».

Η πρώτη επίσκεψη πρωταθλητών του ΝΒΑ στον Λευκό Οίκο μετά το 2016

Τέσσερις μήνες μετά τη θριαμβευτική κατάκτηση του τίτλου, τα «ελάφια» είχαν ταξιδέψει από χθες (7/11) στην αμερικανική πρωτεύουσα για το ματς με τους Γουίζαρντς, από τους οποίους έχασαν, θυμίζουμε, 101-94, και επί τη ευκαιρία δίνουν σήμερα το «παρών» στην αμερικανική κατοικία. Να σημειωθεί πως η τελευταία επίσκεψη ομάδας στον Λευκό Οίκο χρονολογείται πίσω στο 2016, όταν είχαν βρεθεί εκεί οι πρωταθλητές Κλίβελαντ Καβαλίερς, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα!

🇺🇸… me and mines vs you and yours pic.twitter.com/lBMvYcqhc3 — Pat Connaughton (@pconnaughton) November 8, 2021

From Sepolia to The White House 😎 pic.twitter.com/dg2MGjJAtA — T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) November 9, 2021

Έκτοτε, καμία άλλη ομάδα δεν γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος (2017-2020), επί ημερών δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον, η καθιερωμένη επίσκεψη της πρωταθλήτριας ομάδας του ΝΒΑ στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ επανέρχεται, με τους Μπακς να κάνουν τη νέα αρχή.