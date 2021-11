Kanye West – σχέση: Με το μοντέλο Vinetria είναι ζευγάρι ο διάσημος ράπερ

Στο πρόσωπο του 22χρονου μοντέλου Vinetria βρήκε παρηγοριά ο Kanye West, ο οποίος άλλαξε το West σε Ye, μετά το χωρισμό του με την KiM Kardashian, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Page Six. Ο 44χρονος ράπερ έκανε και την πρώτη επίσημη εμφάνιση με τη νέα του αγαπημένη σε αγώνα μπάσκετ στη Minneapolis, τον πρώτο για την Ακαδημία Donda που ίδρυσε ο West στη μνήμη της μητέρας του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το ζευγάρι είναι εδώ και λίγο καιρό μαζί. Η Vinetria ήταν μαζί με τον Kanye, όταν ο ράπερ ηχογραφούσε τη συνέντευξη Drink Champs, τον περασμένο μήνα στο Μαιάμι. Τα πράγματα φαίνεται πως σοβάρεψαν για το μοντέλο που έχει τα μισά χρόνια του West και οι δυο τους κάθισαν μαζί στο γήπεδο και δε φοβήθηκαν να φωτογραφηθούν παρέα.

Αυτός είναι ο πρώτος δεσμός του Kanye που γίνεται γνωστός μετά το τέλος του γάμου με την Kim και το διαζύγιο μετά από επτά χρόνια και την απόκτηση τεσσάρων παιδιών: της8χρονης North, του 5χρονου Saint, της 3χρονης Chicago και του 2χρονου Psalm. Μετά τον χωρισμό με την Kim, ο Kanye φέρεται να βγήκε για λίγο καιρό με την Irina Shayk αλλά πολλαπλές πηγές ανέφεραν πως West και Shyak είναι μόνο φίλοι. Την ίδια στιγμή η Kim είναι σε σχέση με τον κωμικό Pete Davidson, τον πάλαι ποτέ αρραβωνιαστικό της Ariana Grande, ο οποίος είχε δεσμό και με την Kate Beckinsale.

Οι Kardashians ανησυχούσαν πολύ για το πώς θα πάρει ο Kanye τον νέο δεσμό της Kim και σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας Page Six, περίμεναν πώς ακριβώς θα αντιδράσει ο ράπερ: «Όλοι φοβούνταν, ειδικά επειδή ο West είχε πει πρόσφατα πως θέλει να είναι ξανά με την Kim. Όλη η οικογένεια ανησυχούσε για το πώς θα δει ο Kanye το γεγονός πως η Kim περνάει τόσο χρόνο με τον Pete». Η 41χρονη Kim και ο 27χρονος Pete έχουν εμφανιστεί πολλές φορές μαζί και έδειχναν πολύ αγαπημένοι, γεγονός που φαίνεται να ενόχλησε τον Kayne ο οποίος έκανε unfollow στην πρώην σύζυγό του στο Instagram.

Kanye pulled up for the DONDA ACADEMY DEBUT 🤩 @kanyewest @thegrindsession @tanagersports pic.twitter.com/gWGRdA9nd9

— Overtime (@overtime) November 7, 2021