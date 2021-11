Κλιματική αλλαγή – ΥΠΕΞ Τουβάλου: Ένα viral μήνυμα

Ο υπουργός Εξωτερικών των Τουβάλου επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο για να στείλει μήνυμα στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Γλασκώβη COP26: ντυμένος με κοστούμι και γραβάτα εκφώνησε την ομιλία του σχετικά με τους κινδύνους της ανόδου της στάθμης της θάλασσας ευρισκόμενος μέσα στο νερό μέχρι τα γόνατα. Ο Σιμόν Κόφε ήθελε με αυτό τον τρόπο να δείξει πως το νησιωτικό αυτό κράτος στον Ειρηνικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου από την κλιματική αλλαγή. Φωτογραφίες που δείχνουν τον υπουργό με σηκωμένα τα μπατζάκια του παντελονιού του να στέκεται πίσω από το πόντιουμ και να εκφωνεί την ομιλία του κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση και, όπως εξηγεί ο υπουργός, χρησιμεύει για να γίνει σύγκριση του σκηνικού της συνόδου κορυφής της Σκωτίας με «τις πραγματικές καταστάσεις στις οποίες οι πολίτες του Τουβάλου πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου των υδάτων κάθε μέρα και υπογραμμίζει τις τολμηρές ενέργειες που πραγματοποιεί το Τουβάλου για να αντιμετωπίσει τα επείγοντα ζητήματα της ανθρώπινης κινητικότητας υπό την κλιματική αλλαγή».

Former #Maldives President . @MohamedNasheed of the 2009-underwater-cabinet-meeting fame faces competition from #Tuvalu 's Justice, Communication and Foreign Affairs Minister @Simon Kofe whose speech to #COP26 will see him stand in knee-deep seawater! #ClimateChange #COP26Glasgow pic.twitter.com/XWEKiOLZM9

Το νησιωτικό σύμπλεγμα Τουβάλου βρίσκεται στον κεντρικό Ειρηνικό, 1.050 χιλιόμετρα βορείως των Νησιών Φίτζι. Είναι ένα από τα μικρότερα και πλέον απομονωμένα κράτη του κόσμου και αποτελείται από εννέα κοραλλιογενείς βραχονησίδες με μήκος 579 χλμ. και συνολική έκταση λίγο μεγαλύτερη από 26 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Υπήρξε βρετανική αποικία μέχρι το 1978 οπότε και ανεξαρτητοποιήθηκε. Το 2000 έγινε μέλος του ΟΗΕ. Τα νησιά Τουβάλου μαζί με τα Φίτζι, αποτελούν μέρος του Προγράμματος Κλιματικής Αλλαγής, Μετανάστευσης και Ανθρώπινης Ασφάλειας του Ειρηνικού Ωκεανού ,το οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα των προσφύγων και μεταναστών που εγκαταλείπουν τα εδάφη που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

When you can’t travel to @COP26 – or you don’t want to (because of the massive carbon footprint associated with travel), then why not remote in. & when doing that, send a proper message. A Minister in Tuvalu, Simon Kofe today recorded a video statement for #COP26 doing just that pic.twitter.com/haqH5yX2ou

— International Coral Reef Society (@ICRSCoralReefs) November 5, 2021