Παγκόσμιο Κύπελλο: Μόνο νίκη θέλει η Εθνική Ομάδα με την Ισπανία

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διακόπτονται αυτή την εβδομάδα για να δώσουν οι εθνικές ομάδες τα τελευταία παιχνίδια τους στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απομένουν 2 αγωνιστικές για να πέσει η αυλαία και να μάθουμε τις ομάδες που θα πάρουν την 1η θέση στους 10 ομίλους και θα εξασφαλίσουν απευθείας την πρόκριση στα τελικά του Κατάρ. Άλλες 10 ομάδες, που θα τερματίσουν στη 2η θέση, θα αγωνιστούν στα play off μαζί με 2 ομάδες από το Nations League και θα διεκδικήσουν τα 3 τελευταία εισιτήρια.

Μόνο νίκη θέλει η Εθνική Ομάδα με την Ισπανία

Η Εθνική Ομάδα παίζει το τελευταίο της χαρτί την Πέμπτη (21:45) στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Ισπανία. Θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει να πάρει τη 2η θέση στον 2ο όμιλο. Χρειάζεται ακόμα το τρίποντο στο τελευταίο ματς με το Κόσοβο την Κυριακή, στο ΟΑΚΑ, αλλά και να μην κερδίσει, την ίδια ημέρα, η Ισπανία τη Σουηδία, στη Σεβίλλη. Ο αγώνας Ελλάδα-Ισπανία παίζεται με 0% γκανιότα στο Pamestoixima.gr στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του, ενώ προσφέρονται και περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές. Το Pamestoixima.gr προσφέρει και την προωθητική ενέργεια Red November για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μάχη Σερβίας και Πορτογαλίας για την 1η θέση

Σε όλους τους ομίλους γίνεται μάχη για την πρόκριση και οι 2 τελευταίες αγωνιστικές παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στον 1 ο όμιλο παλεύουν για την 1 η θέση η Σερβία (με 17 βαθμούς) και η Πορτογαλία (με 16).

παλεύουν για την 1 θέση η Σερβία (με 17 βαθμούς) και η Πορτογαλία (με 16). Στον 2 ο όμιλο, εκτός από την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας (9) για την 2 η θέση, η Σουηδία (15) και η Ισπανία (13) διεκδικούν την απευθείας πρόκριση στα τελικά.

εκτός από την προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας (9) για την 2 θέση, η Σουηδία (15) και η Ισπανία (13) διεκδικούν την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Στον 3 ο όμιλο ισόβαθμες στην κορυφή είναι η Ιταλία και η Ελβετία με 14 βαθμούς.

ισόβαθμες στην κορυφή είναι η Ιταλία και η Ελβετία με 14 βαθμούς. Στον 4 ο όμιλο η Γαλλία (12) είναι πολύ κοντά στην πρόκριση και τη 2 η θέση διεκδικούν η Ουκρανία (9), η Φινλανδία (8) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη (7).

η Γαλλία (12) είναι πολύ κοντά στην πρόκριση και τη 2 θέση διεκδικούν η Ουκρανία (9), η Φινλανδία (8) και η Βοσνία Ερζεγοβίνη (7). Στον 5ο όμιλο αγκαλιά με την πρόκριση είναι το Βέλγιο (16) και ισοβαθμούν στη 2η θέση η Τσεχία (11) και η Ουαλία (11).

Η Δανία και η Γερμανία εξασφάλισαν την πρόκριση

Στον 6 ο όμιλο έχει προκριθεί η Δανία (24). Φαβορί για τη 2 η θέση είναι η Σκωτία (17), ενώ λίγες ελπίδες έχει το Ισραήλ (13).

έχει προκριθεί η Δανία (24). Φαβορί για τη 2 θέση είναι η Σκωτία (17), ενώ λίγες ελπίδες έχει το Ισραήλ (13). Στον 7 ο όμιλο προηγείται η Ολλανδία (19) και ακολουθούν η Νορβηγία (17) και η Τουρκία (15).

προηγείται η Ολλανδία (19) και ακολουθούν η Νορβηγία (17) και η Τουρκία (15). Στον 8 ο όμιλο η Ρωσία (19) και η Κροατία (17) έχουν ξεφύγει και δίνουν μάχη για την 1 η θέση.

η Ρωσία (19) και η Κροατία (17) έχουν ξεφύγει και δίνουν μάχη για την 1 θέση. Στον 9 ο όμιλο έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα η Αγγλία (20) και για τη 2 η θέση παλεύουν η Πολωνία (17) και η Αλβανία (15).

έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα η Αγγλία (20) και για τη 2 θέση παλεύουν η Πολωνία (17) και η Αλβανία (15). Στον 10ο όμιλο έχει προκριθεί η Γερμανία (21) και 3 ομάδες, η Ρουμανία (13), η Βόρεια Μακεδονία (12) και η Αρμενία (12), διεκδικούν τη 2η θέση.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει για όλα τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου πολλές στοιχηματικές επιλογές, τόσο πριν από την έναρξη όσο και κατά τη διάρκειά τους.

Πολλαπλά σκορ και τριάδες με ενισχυμένες αποδόσεις

Καθημερινά προσφέρονται από το Pamestoixima.gr τριάδες και πολλαπλά σκορ με ενισχυμένες αποδόσεις. Η σημερινή τριάδα περιλαμβάνει 3 επιλογές από τον αγώνα της Β’ Ισπανίας, Τενερίφη-Χιρόνα, τα Over 5,5 κόρνερ της Τενερίφης, τα Over 3,5 κόρνερ της Χιρόνα και το σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες. Για το ίδιο παιχνίδι προσφέρονται με ενισχυμένη απόδοση τα πολλαπλά σκορ 3-1, 2-2 και 0-1. To Pamestoixima.gr δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να ποντάρουν και σε ειδικές αγορές Cross Sports, να στοιχηματίσουν δηλαδή σε υποθετικά στοιχήματα τα οποία συνδυάζουν ομάδες και αθλητές από διαφορετικά σπορ.