Σιέρα Λεόνε – έκρηξη βυτιοφόρου: Τραγωδία με δεκάδες νεκρούς

Τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη βυτιοφόρου καυσίμων σε προάστιο της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε, Φρίταουν, σύμφωνα με τις αρχές στη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Ο Μοχάμεντ Λαμράνε Μπαχ, διευθυντής επικοινωνιών για την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA) της Σιέρα Λεόνε, δήλωσε στο CNN ότι αρκετοί άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την έκρηξη.

At least hundred people have lost their lives after a fuel tanker exploded in Sierra Leonepic.twitter.com/CLUnI7Yf45

— Julius Osumah (@Julisuma) November 6, 2021