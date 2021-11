Ποδοπάτημα Τέξας: Ο Τράβις Σκοτ ζητούσε βοήθεια και τον αγνοούσαν – Σοκαριστικά βίντεο

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα σοκαριστικά βίντεο από το αιματοβαμμένο φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον του Τέξας του ράπερ Τράβις Σκοτ, με τουλάχιστον οκτώ άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπολογίζεται πως οι τραυματίες είναι εκατοντάδες. Η επιβεβαίωση των θανάτων έρχεται λίγο ώρα αφότου τα social media πλημμύρισαν με βίντεο από το μουσικό φεστιβάλ, όπου κάποιοι χόρευαν δίπλα σε αναίσθητους ανθρώπους που κείτονταν στο έδαφος. Γύρω στις 9 το βράδυ, το πλήθος των θεατών στο NRG Park του Χιούστον «άρχισε να συνωθείτε» στο μπροστινό μέρος της σκηνής, προκαλώντας πανικό και αρκετούς τραυματίες, είχε δηλώσει νωρίτερα στους δημοσιογράφους, ο αρχηγός της πυροσβεστικής Σάμιουελ Πένια. «Το περιστατικό με μαζικές απώλειες προκλήθηκε στις 9:38 σήμερα το βράδυ».

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένου ενός 10χρονου παιδιού. Από αυτούς, οι 11 νοσηλεύονται μετά από καρδιακή ανακοπή, δήλωσαν οι αρχές. Περίπου 300 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

#Houston #Texas #astroworldfestival concert par la suite annulé de #TravisScott, rappeur.1mouvement de panique, la foule se tasse,se compresse et brise la vie d’au moins 8 personnes (DCD),17 fans à l’hôpital dont 11 arrêts cardiaques. Show must go on pendant que certains meurent. pic.twitter.com/3KjS9nsycI — Milenkovic (@Milenko92836934) November 6, 2021

Άγνωστη η αιτία θανάτου

Δεν έχει αναφερθεί ακόμη αιτία θανάτου για τους 8 επιβεβαιωμένους νεκρούς, εν αναμονή της νεκροψίας του ιατροδικαστή, πρόσθεσε ο Πένια. Η αστυνομία προσπαθεί να αναγνωρίσει τα πτώματα και ζητά από όσους είχαν αγαπημένα πρόσωπα στο φεστιβάλ, τα οποία αγνοούνται, να πάνε στο τοπικό ξενοδοχείο Wyndham. «Κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό. Νομίζω πως είναι σημαντικό να μην κάνουμε εικασίες. Δεν έχουμε καμία από τις απαντήσεις σήμερα» δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Τρόι Φίνερ. Ο επικεφαλής είπε επίσης πως οι αρχές «άκουσαν φήμες για ανθρώπους που έκαναν ενέσεις ναρκωτικών σε άλλους» στο φεστιβάλ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένα πλήθος παραβρισκόμενων στο φεστιβάλ κατευθύνθηκε προς τη σκηνή και προκάλεσε πανικό. Οι χρήστες των social media μοιράστηκαν σοκαριστικά βίντεο γιατρών που εκτελούν CPR σε αναίσθητους νέους στο ετήσιο μουσικό φεστιβάλ του Τράβις Σκοτ. «AstroWorld Festival, δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό, υποτίθεται πως έπρεπε να νιώθεις ασφάλεια σε ένα μουσικό φεστιβάλ, αλλά αυτό είναι ανατριχιαστικό» έγραψε κάποιος στο Twitter.

Fans just broke through the fence to get into #AstroWorldpic.twitter.com/mpi70ZzTOs — XXL Magazine (@XXL) November 5, 2021

100.000 εισιτήρια πουλήθηκαν μέσα σε μία ώρα από την έναρξη της πώλησης τον περασμένο Μάιο

Να σημειωθεί πως ήταν το τρίτο φεστιβάλ του Astroworld που διοργανωνόταν με τα 100.000 εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε μία ώρα από την έναρξη της πώλησής τους τον Μάιο. Η εκδήλωση ξεκίνησε το 2018 αλλά ακυρώθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η συναυλία του Σαββάτου ακυρώθηκε.

Όπως γράφει η εφημερίδα Houston Chronicle, ο Τράβις Σκοτ σταμάτησε πολλές φορές τη συναυλία κατά τη διάρκεια της 75λεπτης εμφάνισής του βλέποντας δεκάδες θαυμαστές του να εγκλωβίζονται στο μπροστινό μέρος της σκηνής. Ο ίδιος ζήτησε από τις αρχές ασφαλείας να επέμβουν έτσι ώστε και ο ίδιος να μην κινδυνεύσει. Πολλές φορές, ήχησε συναγερμός ενώ αναβόσβηναν φώτα από οχήματα έκτακτης ανάγκης.

#Disturbing video shows people #jumping on top of the police personal cars while they were trying to get #unconscious people out of #crowd.pic.twitter.com/ls5R1Fn9CR — 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021