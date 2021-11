Χάπι κορονοϊού Pfizer – κόστος: Όλα όσα γνωρίζουμε για την αναμενόμενη θεραπεία

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer Inc βρίσκεται σε συνομιλίες με 90 χώρες για συμβάσεις προμηθειών για το πειραματικό της χάπι για την Covid-19, το οποίο αποδείχθηκε ότι μειώνει κατά 89% τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης, δήλωσε σε συνέντευξη ο πρόεδρος και γενικός της διευθυντής Άλμπερτ Μπουρλά. Ο Μπουρλά, ο οποίος κάνει τις συνομιλίες, πρόσθεσε ότι η Pfizer αναμένει να τιμολογήσει το φάρμακό της, που ονομάζεται Paxlovid, κοντά στην τιμή που η ανταγωνιστική Merck & Co Inc όρισε για το υποψήφιο αντιιικό της φάρμακο κατά της Covid-19 που λαμβάνεται από το στόμα. Η συμβατική τιμή για το χάπι της μολνοπιραβίρης της Merck κυμαίνεται στα 700 δολάρια για πενθήμερη θεραπευτική αγωγή.

Αποτελεσματικό 89% στην πρόληψη νοσηλειών και θανάτων

Η δοκιμή της Pfizer στο πειραματικό αντιιικό χάπι για την COVID-19 έδειξε ότι το φάρμακο μειώνει κατά 89% τις πιθανότητες νοσηλείας ή θανάτου για ενήλικες που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά, ανέφερε σχετικά η εταιρία. Τα αποτελέσματα φαίνεται να υπερβαίνουν εκείνα του χαπιού molnupiravir της Merck, το οποίο έδειξε τον περασμένο μήνα να μειώνει στο μισό την πιθανότητα θανάτου ή νοσηλείας για ασθενείς της COVID-19 που κινδυνεύουν επίσης να νοσήσουν σοβαρά. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα πλήρη στοιχεία για τη δοκιμή είτε της μιας είτε της άλλης εταιρίας.

Η Pfizer ανέφερε πως σχεδιάζει να υποβάλει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για το χάπι της, που δίνεται σε συνδυασμό με ένα παλαιότερο αντιιικό φάρμακο, το ritonavir, στον αμερικανικό οργανισμό φαρμάκων (Food and Drug Administration — FDA) στο πλαίσιο αίτησης για χορήγηση άδειας επείγουσας χρήσης που κατέθεσε τον Οκτώβριο. Η συνδυαστική θεραπεία, η οποία θα έχει την εμπορική ονομασία Paxlovid, αποτελείται από τρία χάπια που χορηγούνται δύο φορές ημερησίως.

Τι έδειξε η μελέτη για το χάπι

Η σχεδιαζόμενη ανάλυση 1.219 ασθενών στην έρευνα της Pfizer εξέτασε τις νοσηλείες ή τους θανάτους μεταξύ ανθρώπων που διαγνώστηκαν με ήπια έως μέτρια COVID-19 με τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου να αναπτύξουν σοβαρή νόσηση, όπως η παχυσαρκία ή η μεγαλύτερη ηλικία. Βρήκε ότι το 0,8% όσων έλαβαν το φάρμακο της Pfizer μέσα σε τρεις μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων νοσηλεύθηκαν και κανείς δεν πέθανε 28 ημέρες μετά τη θεραπεία, σε σύγκριση με ποσοστό 7% νοσηλείας για τους ασθενείς που έλαβαν ψευδοφάρμακο (placebo). Σημειώθηκαν επίσης επτά θάνατοι στην ομάδα με το placebo. Τα ποσοστά είναι παρόμοια για τους ασθενείς που έλαβαν μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων — 1% της ομάδας που έλαβε τη θεραπεία νοσηλεύθηκαν, σε σύγκριση με 6,7% για την ομάδα placebo, η οποία περιελάμβανε 10 θανάτους.

Τα αντιιικά φάρμακα πρέπει να δίνονται το νωρίτερο δυνατό, πριν από την εγκατάσταση της λοίμωξης, προκειμένου να είναι περισσότερο αποτελεσματικά. Η Merck δοκίμασε το φάρμακό της μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. “Είδαμε ότι είχαμε πράγματι υψηλή αποτελεσματικότητα, αν και ήταν πέντε ημέρες μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων από τον ασθενή… οι άνθρωποι μπορεί να περιμένουν μερικές ημέρες προτού κάνουν τεστ ή κάτι, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρόνο να φροντίσουμε ανθρώπους και να δώσουμε πραγματικά ένα όφελος από την οπτική της δημόσιας υγείας”, δήλωσε στο Reuters η Αναλιέζα Άντερσον, επικεφαλής του προγράμματος της Pfizer. Η εταιρία δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στις παρενέργειες της θεραπείας αλλά είπε πως ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν σε περίπου το 20% και των δύο ομάδων.

Πριν τις 25/11 η κατάθεση της έρευνας

“Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν πως το χορηγούμενο από το στόμα υποψήφιο αντιιικό φάρμακό μας, εφόσον εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, μπορεί να σώσει ζωές ασθενών, να μειώσει τη σοβαρότητα των μολύνσεων COVID-19, και να εξαλείψει εννέα στις δέκα νοσηλείες”, ανέφερε σε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά. Ο Άλμπερτ Μπουρλά έκανε λόγο για “εκπληκτικά νέα”, τα οποία “εφόσον δοθεί η έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, θα μπορούσαν να αλλάξουν του όρους του “παιχνιδιού””. Οπως είπε σε συνέντευξή του στο CNBC, η Pfizer πρόκειται να καταθέσει τα στοιχεία της έρευνας στον FDA, προκειμένου να λάβει έγκριση, πριν από τις 25 Νοεμβρίου.

H Pfizer είπε πως αναμένει να παραγάγει περισσότερες από 180.000 συσκευασίες μέχρι το τέλος του 2021 και τουλάχιστον 50 εκατ. έως τα τέλη του 2022, από τις οποίες 21 εκατ. θα παραχθούν το πρώτο εξάμηνο. “Αυτή τη στιγμή αυξάνουμε την παραγωγική μας ικανότητα και προσβλέπουμε να επικαιροποιήσουμε τους αριθμούς αυτούς τις ερχόμενες εβδομάδες”, ανέφερε η εταιρία.

Ειδικοί στις μεταδοτικές ασθένειες τονίζουν πως η πρόληψη της COVID-19 μέσω της ευρείας χρήσης εμβολίων παραμένει ο καλύτερος τρόπος να εελεγχθεί η πανδημία. Το φάρμακο της Pfizer, που ανήκει σε μια κατηγορία γνωστή ως αναστολείς πρωτεάσης, έχει σχεδιαστεί για να μπλοκάρει ένα ένζυμο που χρειάζεται ο κορονοϊός προκειμένου να πολλαπλασιαστεί.

Διαφορετικός μηχανισμός δράσης

Το molnupiravir έχει έναν διαφορετικό μηχανισμό δράσης που έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει λάθη στον γενετικό κώδικα του ιού. Η Merck έχει ήδη πουλήσει εκατομμύρια δόσεις του φαρμάκου, το οποίο εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα από τις ρυθμιστικές αρχές της Βρετανίας, στις ΗΠΑ και αλλού. Η Pfizer ερευνά επίσης αν το χάπι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπους χωρίς παράγοντες κινδύνου για σοβαρή COVID-19 καθώς και για την πρόληψη της μόλυνσης από κορονοϊό στους ανθρώπους που εκτίθενται στον ιό.

Τριπλό ρεκόρ στη Γουόλ Στριτ, λόγω της απασχόλησης και των φαρμάκων κατά της Covid-19

Η είδηση για τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής στο φάρμακο της Pfizer για την Covid-19 έγινε δεκτή με ενθουσιασμό όχι μόνο από την επιστημονική κοινότητα, αλλά και από τους επενδυτές. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, πριν από το άνοιγμα της Wall Street, η μετοχή της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας έκανε άλμα 13%. Η μετοχή της Pfizer ενδοσυνεδριακά εκτινάχτηκε κατά 11,25% στα 48,78 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η Merck σημείωνε πτώση 9,86%, στα 81,61 δολάρια.

Οι τρεις κύριοι δείκτες της Γουόλ Στριτ κατέγραψαν σήμερα ρεκόρ, μετά τα καλά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ και την προοπτική θεραπειών κατά της Covid που σύντομα θα είναι ευρέως διαθέσιμες. Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,56% στις 36.327,95 μονάδες, ο δείκτης Nasdaq των μετοχών υψηλής τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 0,20% στις 15.971,58 μονάδες και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,37% στις 4.697,53 μονάδες. Είναι το έβδομο ρεκόρ στη σειρά για τον S&P 500 και τον Nasdaq, που υπέγραψε σήμερα τη δέκατη συνεχόμενη συνεδρίασή του με άνοδο.