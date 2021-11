Χάιντι Κλουμ – Ζάππειο: Στην Ελλάδα για το Next Top Model η πανέμορφη Γερμανίδα

Στην Ελλάδα βρίσκεται η Γερμανίδα καλλονή Χάιντι Κλουμ. Η παρουσιάστρια του γερμανικού Next Top Model (Germany’s Next Topmodel) επισκέφθηκε τη χώρα μας για τα γυρίσματα του ριάλιτι τα οποία γίνονται στο Ζάππειο. Το project του Next Top Model που ξεκίνησε η Τάιρα Μπανκς είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό και το γερμανικό Next Top Model με τη Χάιντι Κλουμ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα. Η 48χρονη Γερμανίδα σταρ είναι παρουσιάστρια του Next Top Model της Γερμανίας από το 2006 έως σήμερα.

Τα γυρίσματα του ριάλιτι στην Ελλάδα ξεκίνησαν και η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε στο Ζάππειο με ένα εντυπωσιακό total neon look σε πορτοκαλί απόχρωση. Η Χάιντι Κλουμ έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με την χώρα μας αφού η μεγαλύτερη κόρη της είναι ερωτευμένη με Έλληνα.

Χάιντι Κλουμ: Η πανέμορφη 17χρονη κόρη της είναι ερωτευμένη με Έλληνα

Ο σοφός λαός λέει ότι το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει και αυτό συμβαίνει στην οικογένεια της Χάιντι Κλουμ, όπου όπως φαίνεται τα ωραία γονίδια κυκλοφορούν από γενιά σε γενιά. Η μεγάλη κόρη της 48χρονης καλλονής Λένι Κλουμ είναι 17 ετών και κάνει τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της. Και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, η κόρη όχι απλά είναι όμορφη, αλλά είναι ακόμα πιο όμορφη και από τη μητέρα της.

Ο βιολογικός πατέρας της είναι ο Ιταλός επιχειρηματίας Flavio Briatore. Οι γονείς της, όμως, χώρισαν όταν η Χάιντι ήταν έγκυος και μόλις γεννήθηκε την υιοθέτησε ο Βρετανός μουσικός Seal με τον οποίο η Κλουμ απέκτησε κι άλλα τρία παιδιά. Η Λένι έχει κάνει το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ ενώ έχει ποζάρει σε εξώφυλλα περιοδικών μόδας.

O έρωτας με τον γιο Έλληνα φωτογράφου

Πριν από λίγους μήνες, αποκαλύφθηκε ότι η Λένι Κλουμ, είναι ερωτευμένη με τον γιο διάσημουΈλληνα φωτογράφου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής “Pop Up”, η 17χρονη κόρη του διάσημου μοντέλου είναι ζευγάρι με τον 19χρονο γιο του Σπύρου Πώρου, Άρη Ραξέφσκι, ο οποίος είναι παίκτης χόκεϊ, είναι ζευγάρι. Η σχέση των δυο νεαρών παιδιών μετρά μόλις μερικούς μήνες. Το ζευγάρι αποκαλύφθηκε όταν αντάλλαξε ρομαντικά Instastories ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ ο φωτογραφικός φακός τους έχει απαθανατίσει σε τρυφερό ραντεβού στο Χόλιγουντ.

“Χαρούμενη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μωρό μου” έγραψε η Leni Klum, ενώ ο 18 ετών σύντροφός της απάντησε σχολιάζοντας στο δικό του story: “Χαρούμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Σ’ αγαπώ”. Σε επόμενο story της μετά την γιορτή του έρωτα, η Leni ανταπέδωσε το τρυφερό του “Σ’ αγαπώ”. Ο Άρης Ραξέφσκι ζει στην Καλιφόρνια, είναι ελληνικής καταγωγής και σύμφωνα με τις πληροφορίες η μητέρα του είναι Ρωσίδα πριγκίπισσα.