Ντουέιν Τζόνσον – ταινίες: Τέλος τα αληθινά όπλα στα γυρίσματα

Ο Αμερικανός πρωταγωνιστής Ντουέιν Τζόνσον ή “The Rock” δήλωσε την απόφασή του, σε συνέντευξή του στο περιοδικό “Variety”, να μη χρησιμοποιεί πλέον αληθινά όπλα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στις ταινίες του. Προφανώς, προχώρησε σε αυτό το συμπέρασμα μετά το θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς, την οποία πυροβόλησε κατά λάθος ο Άλεκ Μπάλντουιν σε μια τραγωδία που έχει σημαδέψει τον κινηματογράφο στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Τζόνσον δήλωσε «συντετριμμένος» από την είδηση του θανάτου της διευθύντριας φωτογραφίας. «Μια ζωή χάθηκε», δήλωσε ο 49χρονος ηθοποιός, ένας από τους πλέον ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Η εταιρεία παραγωγής του παρέχει όπλα σε γυρίσματα

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο ίδιος, αυτή η τραγωδία τον οδήγησε στο να επαναξιολογήσει τη χρήση των πυροβόλων όπλων στα γυρίσματα των ταινιών που αναλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής του Seven Bucks Productions. «Δεν μπορώ να μιλάω παρά μόνο για εμένα τον ίδιο, όμως μπορώ να σας πω, αδιαμφισβήτητα, ότι σε όλες τις ταινίες στις οποίες θα εργαστούμε με τη Seven Bucks Productions – δεν έχει σημασία αν θα είναι ταινία ή τηλεοπτική σειρά ή σε οτιδήποτε άλλο αναλάβουμε την παραγωγή, δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον καθόλου αληθινά όπλα», είπε ο The Rock.

Η εταιρεία παραγωγής θα χρησιμοποιεί πλέον πλαστικά όπλα και τα ειδικά εφέ που θα χρειάζονται θα προστίθενται στη διαδικασία post-production. «Δεν ανησυχούμε για το κόστος», πρόσθεσε ο Τζόνσον. Επιπλέον, ο Ντουέιν Τζόνσον, παλιός φίλος του Άλεκ Μπάλντουιν, απηύθυνε επίσης έκκληση για τη θέσπιση νέων πρωτοκόλλων και νέων μέτρων ασφαλείας στη βιομηχανία του κινηματογράφου.