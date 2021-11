Amazon προσλήψεις: Οι δύο ερωτήσεις που έκανε ο Μπέζος σε υποψήφια

Τις ερωτήσεις που της έκανε ο Τζεφ Μπέζος, όταν πέρασε από συνέντευξη πριν από 19 χρόνια προκειμένου να προσληφθεί στην Amazon, αποκάλυψε ένα πρώην στέλεχος του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου. Μιλώντας στο CNBC, η Αν Χάιατ, που κάνει πλέον τα δικά της βήματα στη Silicon Valley, ανέφερε ότι αφού παρουσίασε στο πρώτο στάδιο το βιογραφικό της στον διευθυντή προσωπικού της Amazon, μερικούς μήνες αργότερα -κι αφού είχε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα- κλήθηκε για μια τελική συνέντευξη, τον Οκτώβριο του 2002. Έμεινε άναυδη όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας και νυν δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη. Ο Τζεφ Μπέζος ξεκίνησε τη συνέντευξη υποσχόμενος ότι θα της θέσει μόνο δύο ερωτήσεις.

Η πρώτη την άφησε άφωνη. «Θα κάνω εγώ τα μαθηματικά», της είπε ο άνθρωπος που έχτισε με τις δικές του στρατηγικές μια αυτοκρατορία, παίρνοντας θέση μπροστά σ’ έναν πίνακα μ’ έναν μαρκαδόρο στο χέρι. «Θέλω να υπολογίσεις τον αριθμό των παραθύρων στην πόλη του Σιάτλ». «Προς στιγμήν τρομοκρατήθηκα», λέει η Χάιατ. «Αλλά έκανα μια παύση για να ηρεμήσω, βάζοντας τον εαυτό μου να σκεφτεί για ποιον λόγο μου κάνει αυτή την ερώτηση. Θέλει να δει πώς λειτουργεί το μυαλό μου, σκέφτηκα. Θέλει να δει αν μπορώ να σπάσω ένα περίπλοκο πρόβλημα σε μικρά, διαχειρίσιμα κομμάτια. Μπορώ να το κάνω. Υπογράμμισα ότι θα άρχιζα με τον αριθμό των κατοίκων του Σιάτλ, που ευτυχώς υπολόγισα σωστά γύρω στο ένα εκατομμύριο, για να διευκολύνω τις αριθμητικές πράξεις.

Μετά είπα ότι καθένας τους θα έχει από ένα σπίτι, ένα μεταφορικό μέσο, ένα γραφείο που πηγαίνει ή σχολείο, τα οποία όλα τους θα διαθέτουν παράθυρα. Έτσι πρότεινα να βασίσουμε την εκτίμηση στον μέσο όρο όλων αυτών. Και μετά κάναμε τις αριθμητικές πράξεις. Καταπιαστήκαμε με κάθε πιθανό σενάριο, ομάδα, ανωμαλία και τρόπους να συμπεριλάβουμε αυτές τις εξαιρέσεις στους υπολογισμούς. Ένιωθα λες κει μιλούσα ώρες, όσο ο Μπέζος γέμιζε τον πίνακα με αριθμούς. Είμαι σίγουρη ότι μας πήρε παραπάνω από δέκα λεπτά. Θυμάμαι τη συγκίνηση που ένιωσα όταν έγραψε την τελική εκτίμηση. Κύκλωσε τον αριθμό. ”Φαίνεται περίπου σωστό”, είπε. Ευτυχώς.

