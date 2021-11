4χρονη Κλίο Σμιθ – Αυστραλία: Αυτός είναι ο απαγωγέας της «Μαντλίν της Αυστραλίας»

Μαύρο στο ξύλο έκανε ένας σύγκρατούμενός του τον απαγωγέα της μικρής Κλίο Σμιθ, της τετράχρονης που απήχθη ένα βράδυ από τη σκηνή των γονιών της ενώ έκαναν κάμπινγκ στη δυτική Αυστραλία, σε μια υπόθεση εξαφάνισης που θύμιζε έντονα αυτή της Μαντλίν Μακάν. Αυτός είναι και ο λόγος που το κορίτσι έγινε γνωστό διεθνώς ως η «Μαντλίν της Αυστραλίας». Η μικρούλα Κλίο απελευθερώθηκε χθες τα ξημερώματα. Εντοπίστηκε σε ένα σπίτι, σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειάς της. Στο σπίτι δεν βρέθηκε άλλο άτομο αλλά συνελήφθη ένας 36χρονος άνδρας ως ύποπτος απαγωγέας της.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και η παρατηρητικότητα κάποιων, που είχαν δει τον νέο άνδρα που δεν είχε παιδιά να αγοράζει πάνες από το σούπερ μάρκετ, οδήγησε την αυστραλιανή αστυνομία στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Ο Τέρι Κέλι, ο ύποπτος για την απαγωγή της Κλίο Σμιθ αφού συνελήφθη μεταφέρθηκε στη συνέχει στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Μάλιστα, οι φωτό που κυκλοφορούν τον δείχνουν με επιδέσμους στο κεφάλι.

Οπως μεταφέρει η Daily Mail, o 36χρονος ξυλοκοπήθηκε από συγκρατούμενό του στο κελί. Η μητέρα του συγκρατούμενου σε δηλώσεις της, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, υποστήριξε ότι ο γιος της χτύπησε τον απαγωγέα της 4χρονης όταν πληροφορήθηκε το λόγο για τον οποίο είχε συλληφθεί. «Μόλις έμαθε ότι αυτός ο τύπος συνελήφθη για το μικρή Κλίo, πετάχτηκε πάνω, τον χτύπησε και τον έκανε μαύρο. Είναι μεγάλος μάγκας, αλλά τα κατάφερε». Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας είπε ότι δεν θα σχολιάσει τους ισχυρισμούς της γυναίκας. Ο 36χρονος απαγωγέας νωρίτερα είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο από το αστυνομικό τμήμα στο νοσοκομείο για περίθαλψη, με έναν μεγάλο λευκό επίδεσμο τυλιγμένο γύρω από το κεφάλι του.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον φερόμενο απαγωγέα και τον είχαν βγάλει από ένα αυτοκίνητο λίγο μετά τα μεσάνυχτα προτού η αστυνομία εκτελέσει ένταλμα έρευνας στο σπίτι του και βρει την Κλίο μέσα σε αυτό.

Ο Κέλι έχει πλέον επιστρέψει στο κρατητήριο, όμως ο αρχηγός της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας Κολ Μπλαντς προειδοποίησε ότι, προκειμένου να ανακριθεί, θα πρέπει να είναι τελείως καλά στην υγεία του. Όπως εξήγησε στην αυστραλιανή τηλεόραση, εάν οι ερευνητές βιαστούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, ίσως κάνουν κάποιο λάθος που θα επηρεάσει την έκβαση μιας μελλοντικής δίκης. «Το πιο σημαντικό πράγματα που πρέπει να εξασφαλίσουν οι αστυνομικοί, όταν πρόκειται να ανακρίνουν κάποιον για ένα τόσο σοβαρό αδίκημα… είναι ότι θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση που να είναι ξεκούραστος, χορτάτος και σε καλή ψυχική κατάσταση. Έτσι του δίνουμε την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, ώστε η δικαστική διαδικασία να είναι τελείως έγκυρη εάν τελικά φτάσουμε σε αυτό το σημείο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Channel 7 Brisbane published the name & photos of an innocent man who they claimed was the pedophile/abductor who was arrested today in the #CleoSmith case. The man depicted in the photos doesn’t even live anywhere near Cleos family and is currently in hospital himself pic.twitter.com/89F9ZTJJ6x

— TheDoctor (@YourLocalGP_) November 3, 2021