Κώστας Τσιμίκας – μαυρισμένο μάτι: Τι συνέβη με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή

Ο Κώστας Τσιμίκας εμφανίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Νοεμβρίου στην τελευταία προπόνηση της Λίβερπουλ με μαυρισμένο και κάπως κλεισμένο μάτι, ωστόσο, ήταν κανονικά διαθέσιμος για το ματς με την Ατλέτικο. Ο Έλληνας φουλ μπακ των «κόκκινων» προφανώς είχε κάποιο ατύχημα ή χτυπήθηκε από κάποιον συμπαίκτη του, αφού δεν διευκρινίστηκε γιατί ήταν μαυρισμένο το μάτι του. Παρ’ όλα αυτά συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα πριν τον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ» για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Μάλιστα, είχε και τετ-α-τετ με τον Γιούργκεν Κλοπ κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο προπονητικό κέντρο…

Robertson heard that Tsimikas was getting rated over him and decided to scrap him 😭💀 pic.twitter.com/ZML6p4604M

— Andreas 🇳🇴 (@Ifcandreas) November 2, 2021