Άλεκ Μπάλντουιν Rust: Οι πρώτες δηλώσεις του ηθοποιού μετά την τραγωδία

Τα γυρίσματα του γουέστερν Rust, που διακόπηκαν λόγω του θανάτου της διευθύντριας φωτογραφίας που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον Άλεκ Μπάλντουιν κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν, ανακοίνωσε ο ίδιος ο ηθοποιός σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο. «Μερικές φορές συμβαίνουν ατυχήματα στα πλατώ, όμως όχι τέτοια. Υπήρχε μία πιθανότητα στο τρισεκατομμύριο να γίνει αυτό», σχολίασε. Ο Μπόλντουιν μιλούσε για πρώτη φορά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες μετά την τραγωδία που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου και επανέλαβε για άλλη μια φορά πόσο τον επηρέασε το γεγονός.

«Ήταν οικογένειά μου» είπε για το θύμα, τη Χαλίνα Χάτσινς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι TMZ. Σε αναρτήσεις του στο Twitter είχε ήδη εκφράσει την οδύνη του για τον θάνατό της και διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία στις έρευνές της. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και οι έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Χάτσινς, στο ράντσο Μπονάντσα Κρικ, όπου ο Μπόλντουιν γύριζε μια ταινία γουέστερν που διαδραματιζόταν τον 19ο αιώνα. Κρατούσε στα χέρια του ένα ρεβόλβερ, το οποίο θεωρούσε ότι έφερε άσφαιρα. Η αληθινή σφαίρα που ήταν στη θαλάμη σκότωσε τη Χάτσινς και τραυμάτισε στον ώμο τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα.

Before he handed a revolver that he had declared “cold” to Alec Baldwin on the set of the film “Rust,” Dave Halls, an assistant director, told a detective he should have inspected each round in each chamber, according to an affidavit. But he did not. https://t.co/flCONhaEqO

