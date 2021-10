Μαντόνα – Μέριλιν Μονρόε: Στο στόχαστρο η «Βασίλισσα της ποπ»

Η νέα φωτογράφιση της Μαντόνα για το V Magazine προκάλεσε καταιγισμό κριτικής.

Η pop star εικάζεται πως αναπαριστά τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε με τις πόζες που πήρε για το φακό του Στίβεν Κλάιν.

✨ @Madonna graces the cover of V133, our new winter issue!

After the release of her documentary concert film #MadameX, the pop icon gets captured by @SKstudly in an homage to #MarilynMonroe, inspired by #BertStern’s ‘The Last Sitting’

DISCOVER MORE: https://t.co/2MVjtnMtQM pic.twitter.com/6iVZjFZv3E

— V Magazine (@vmagazine) October 29, 2021