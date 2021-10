Έλενα Παπαρίζου: Άφωνοι στο The Voice με τη νέα εικόνα της τραγουδίστριας

Στο επεισόδιο του Σαββάτου του «The Voice» στον ΣΚΑΪ, τους τηλεθεατές περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Η Έλενα Παπαρίζου θα εμφανιστεί αρκετά ανανεωμένη ως προς την εμφάνισή της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποχωρίστηκε την μακριά της κόμη και πλέον έχει ένα μακρύ καρέ.

Μάλιστα εμφανίζεται με το νέο της μαλλί στο δεύτερο μισό του trailer του τραγουδιστικού show του ΣΚΑΪ. Η αλλαγή της γίνεται αντιληπτή όταν η κάμερα εστιάζει επάνω της την στιγμή που αναρωτιέται αν ένας από τους διαγωνιζόμενους είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Η νέα αλλαγή της Έλενας Παπαρίζου είναι εντυπωσιακή όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει κατά το παρελθόν.

Λίγα λόγια για την Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια γεννημένη στη Σουηδία. Η Έλενα Παπαρίζου είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία μεγάλωσε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας από Έλληνες γονείς. Tα μουσικά είδη της είναι το σύγχρονο λαϊκό, ποπ και χορευτικό. Έχει αναδειχτεί κυρίως από τη νίκη της στο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision. Η πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή ήταν το 1999 ως μέλος του συγκροτήματος Antique μαζί με το Νίκο Παναγιωτίδη, το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία σε μικρό διάστημα.

Η επιτυχία αυτή συνεχίστηκε με τη συμμετοχή τους στη Eurovision 2001 κατακτώντας με το κομμάτι (I Would) Die For You την τρίτη θέση, την καλύτερη θέση της χώρας μέχρι τότε.Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2005 και κατάφερε να νικήσει με το τραγούδι “My Number One”, την πρώτη και μοναδική νίκη της χώρας μέχρι σήμερα στο διαγωνισμό.

(I Would) Die For You

Η Παπαρίζου έχει κερδίσει τρία Μουσικά Βραβεία Αρίων, ένα 1 European Border Breakers Awards, 28 MAD Video Music Awards – περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη. Στις 14 Μαρτίου 2010, ο Alpha TV ανακήρυξε την Παπαρίζου ως τη 14η πιο πολυβραβευμένη εγχώρια καλλιτέχνη από το 1960 μέχρι σήμερα με συνολικά επτά πλατινένιους και τέσσερις χρυσούς δίσκους.

Όσον αφορά το 2010 έχει πουλήσει 167.000 δίσκους στην Ελλάδα, 24.000 δίσκους στην Κύπρο και 20.000 σινγκλς στη Σουηδία κατά τη διάρκεια της σόλο καριέρας της.

Επίσης, τα τραγούδια της Παπαρίζου έχουν περισσότερες από 146 εκατομμύρια θεάσεις στο Youtube, περισσότερες από οποιονδήποτε Έλληνα καλλιτέχνη.