Δήμος Αθηναίων: Ένα εντυπωσιακό έργο

Ένα εντυπωσιακό έργο εμπνευσμένο από στίχους του ποιητή Ανδρέα Κάλβου κοσμεί εδώ και λίγες μέρες τον εξωτερικό χώρο του 18ου Ενιαίου Λυκείου Αθηνών, στα Πατήσια. Η τοιχογραφία του καλλιτέχνη Λεωνίδα Γιαννακόπουλου προκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργίας δημόσιων τοιχογραφιών με τίτλο: «From the Roots to the Sky», που υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την Urban Act και με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών από το χώρο της street art. Το πρόγραμμα των δημόσιων murals, που για το 2021 υλοποιείται σε τοίχους τεσσάρων σχολικών κτιρίων της Αθήνας, είναι αφιερωμένο στις επετειακές δράσεις «1821- 2021». Οι καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από σημαντικές προσωπικότητες που τα τελευταία 200 χρόνια ξεχώρισαν στον χώρο του Πολιτισμού και που με τα έργα τους συνέβαλαν στη μελλοντική πορεία και εξέλιξη της χώρας.

Ήδη, δύο εντυπωσιακά murals έχουν «ζωντανέψει» τοίχους δημόσιων σχολείων της Αθήνας. Η πρώτη τοιχογραφία που φιλοτεχνήθηκε από τον Έλληνα street artist KEZ στο 104ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, είναι εμπνευσμένη από το πολύ γνωστό έργο «Ερωτόκριτος και Αρετούσα» του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου. Στη δεύτερη τοιχογραφία, η έμπνευση του καλλιτέχνη Λεωνίδα Γιαννακόπουλου πηγάζει από τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου που περιλαμβάνονται στην ωδή «Εις Σάμον»:

«Όσοι το χάλκεον χέρι

βαρύ του φόβου αισθάνονται,

ζυγόν δουλείας, ας έχωσι.

Θέλει αρετήν και τόλμην

η ελευθερία».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Culture is Athens / Πολιτισμός είναι η Αθήνα και εντάσσεται στο τριετές σχέδιο που ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων με στόχο την αναβάθμιση, την ανάδειξη και την ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, αλλά και την έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον κλάδο του πολιτισμού. Έως το τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί δύο ακόμη τοιχογραφίες σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων από τους street artists Gera και Same84. Μετά από την ολοκλήρωση των τοιχογραφιών στα σχολικά κτίρια, το πρόγραμμα, το 2022, θα επεκταθεί και σε κτίρια δημοτών οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, ύστερα από σχετική πρόσκληση που θα απευθύνει ο Δήμος Αθηναίων.

Μέσω του προγράμματος των δημόσιων τοιχογραφιών, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τη σύγχρονη Τέχνη στο αστικό τοπίο, οργανωμένα και με απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χώρο. Κάθε νέα τοιχογραφία που -σε πρώτη φάση- δημιουργείται στα σχολεία της Αθήνας προσφέρει χρώμα, ζωντάνια και έμπνευση. Το τριετές σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για την αναβάθμιση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέσω αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος και φιλοδοξεί σύντομα να επεκταθεί στις γειτονιές της πόλης. Ευχαριστούμε την Urban Act και τους εξαιρετικούς street artists που με τα εντυπωσιακά τους έργα συμβάλλουν στην προσπάθεια αναβάθμισης της πόλης μας. Στηρίζουμε τη δουλειά τους και επωφελούμαστε της υψηλής καλλιτεχνικής αξίας των έργων τους», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη των ελληνικών χρωμάτων Vechro και Flame και με χορηγό επικοινωνίας την LIFO.