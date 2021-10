Γουίλ Σμιθ – σύζυγος: Αποκαλυπτική η Τζάντα για τη… σεξουαλική τους ζωή

Αποκαλυπτική ήταν η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού Γουίλ Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, σχετικά με την προσωπική τους ζωή κατά τη διάρκεια συνέντευξης με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο talk show του Facebook «Red Table Talk». Συγκεκριμένα, η Τζάντα μοιράστηκε τόσο με την Πάλτροου όσο και με τους θαυμαστές, που παρακολουθούσαν τη συνέντευξη «άγνωστες» πτυχές της σεξουαλικής τους ζωής. Πάντως, δεν φαίνεται να αντέδρασαν ιδιαίτερα θετικά στο άκουσμα των λεπτομερειών της σχέσης τους.

«Ξεκινήσαμε σε μια πολύ νεαρή ηλικία, στα 22 για την ακρίβεια. Για αυτό με ενόχλησε το κομμάτι της λογοδοσίας, επειδή νομίζω ότι αναμένεις πως ο σύντροφος σου ξέρει τι χρειάζεσαι, ειδικά όταν πρόκειται για το σεξ. Λοιπόν, αν με αγαπάς, θα πρέπει να ξέρεις τι θέλω», είπε χαρακτηριστικά η Τζάντα. «Κάνε αυτό που θέλω και ξέρω πως μετά θα είμαι κι εγώ αναγκασμένη να κάνω το ίδιο», συνέχισε η ίδια.

Μάλιστα, η ίδια εξήγησε πως μπορεί μεν να είναι κάπως άβολο, αλλά οι σκέψεις και οι συζητήσεις σχετικά με το σεξ είναι πέρα για πέρα υγιείς. «Είναι κάτι που δεν συζητάμε, ενώ υπάρχει τόση φαντασία γύρω από αυτό το θέμα», τόνισε. Η Πίνκετ αναφέρθηκε και στην τελετή του γάμου τους, κάτι που οδήγησε πολλούς να αναρωτηθούν τι πρέπει να σκεφτεί ο Σμιθ κάθε φορά που ακούει τι συζητούσε με τους καλεσμένους της.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να μιλήσει και για την σχέση που είχε συνάψει με τον τραγουδιστή Αύγουστο Αλσίνα τον Ιούλιο του 2020, όταν είχε προσωρινά χωρίσει από τον Γουίλ Σμιθ. Ο Αλσίνα βέβαια είχε ισχυριστεί νωρίτερα σε συνέντευξή του ότι «χάρισε χρόνια από τη ζωή του» για το ειδύλλιο με την ηθοποιό του «Girl’s Trip». Τώρα, η Πίνκετ έρχεται να αποκαλύψει ότι η ίδια και ο σύζυγός της έχουν φτάσει πλέον την σχέση τους σε ένα επίπεδο «ασυνήθιστης αγάπης».

Jada Pinkett in general just says things that would lead someone to believe she loathes being married, so now any time she speaks on it it seems like she hates that man, even if its not *actually* bad, so yeah just leave us alone about y'all marriage 💀💀

— Price of the brick going up (@jiggyjayy2) October 27, 2021