Ενημέρωση για κορονοϊό 26/10: Εξαιρετικά αποδοτικός ο συνδυασμός εμβολίων

Ο συνδυασμός εμβολίων, αλλά και η ταυτόχρονη κυκλοφορία της γρίπης και του κορονοϊού στον γενικό πληθυσμό, ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης στη σημερινή ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τον κορονοϊό, στο Υπουργείο Υγείας, από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε εκτάκτως σήμερα μετά τη χθεσινή αναβολή της, λόγω της τραγικής απώλειας της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά.

Αρχικά η κ. Θεοδωρίδου ανέφερε πως στη χώρα μας συμπληρώνεται ένας μήνας συνταγογράφησης για το εμβόλιο της γρίπης και πρόσθεσε πως μέχρι χθες είχαν γίνει πάνω από 1 εκατ. δόσεις. Αναφερόμενη δε στα μικρά ποσοστά εμβολιασμού με το εμβόλιο της γρίπης σε εγκύους, περίπου 5.000, σε παχύσαρκους περίπου 4.000 και σε υγειονομικούς περίπου 20.000, η κυρία Θεοδωρίδου επισήμανε ότι το μήνυμα του αυξημένου κινδύνου για ορισμένες ομάδες ευάλωτων ομάδων δεν πρέπει να έχει φτάσει. Σύμφωνα με την κυρία Θεοδωρίδου δεν πρέπει να συγχέουμε ένα απλό κρυολόγημα με τη γρίπη.

Θεοδωρίδου: “Εξαιρετικά αποδοτικό το mix and match στα εμβόλια”

Το ποσοστό εμβολιασμένων, η συμπεριφορά μας και οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν τη νοσηρότητα στην κοινότητα το επόμενο διάστημα, είπε. Αναφερόμενη στην κυκλοφορία του ιού της γρίπης και της covid-19, είπε ότι αυξάνει τη θνητότητα κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη από τη Μ. Βρετανία. “Μόλις πριν λίγες ώρες το CDC δημοσίευσε ένα μήνυμα για τη γρίπη καθώς παρατηρήθηκαν κρούσματα γρίπης H1N2 στην Κροατία”, συμπλήρωσε. Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων μίλησε για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων απέναντι στις μεταλλάξεις -και ειδικά στη μετάλλαξη Δέλτα- αλλά και για το mix and match στα εμβόλια. Σύμφωνα με την ίδια, μία δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού έπειτα από νόσηση έχει προστασία από τη μετάλλαξη Δέλτα.

“Στις 21/10 δημοσιεύονται στο Nature στοιχεία από Σουηδία, Δανία και Γαλλία, όπου μελέτησαν την αποτελεσματικότητα ως προς την πρόληψη και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά” είπε, τονίζοντας πως ο συνδυασμός εμβολίων αποδείχτηκε -με βάση την συγκεκριμένη μελέτη- εξαιρετικά αποδοτικός. Ακόμη η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι νωρίτερα την Τρίτη εγκρίθηκε από τον ΕΜΑ για τρίτη αναμνηστική δόση η μισή δόση του εμβολίου Moderna (50 μικρογραμμάρια).

Στο τέλος, η Μαρία Θεοδωρίδου απηύθυνε έκκληση για ακόμη μια φορά στους διστακτικούς ώστε να εμβολιαστούν, ενώ υπενθύμισε πως… στην ώρα του πρέπει να γίνει και το αντιγριπικό εμβόλιο. Μάλιστα, τόνισε πως όλα αυτά τα “μαζεμένα τσιμπήματα” της θύμισαν ένα γνωμικό, με νόημα. Συγκεκριμένα είπε: “Στην ώρα της μια βελονιά σε γλυτώνει από εννιά”.

Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση όσων έχουν εμβολιαστεί με Johnson & Johnson

“Πάνω από 6.350.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, 69.8% του ενήλικου πληθυσμού” είπε από την πλευρά του ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε πως θα ανοίξει στις 5 Νοεμβρίου η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση όσων έχουν κάνει το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους, οι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί με μια δόση Johnson&Johnson, θα μπορούν να κάνουν δεύτερη δόση με Johnson&Johnson και με mRNA εμβόλια, αρχίζοντας με το Pfizer.

Παράλληλα, ανακοίνωσε μια αλλαγή στα ραντεβού που κλείνονται μέσα από την πλατφόρμα emvolio.gov.gr σημειώνοντας ότι δίπλα από το εμβολιαστικό κέντρο θα αναγράφεται το είδος του εμβολίου που διενεργείται. Αυτό θα γίνει από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου.

Διπλός εμβολιασμός για κορονοϊό και γρίπη: Πώς προστατεύει τους ασθενείς από επιπλοκές

Οι ασθενείς με Covid-19 που χρειάζονται χειρουργική επέμβαση, αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών, αν προηγουμένως έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Η έρευνα αποτελεί άλλο ένα επιχείρημα για την ανάγκη διπλού εμβολιασμού φέτος τόσο κατά του κορονοϊού όσο και κατά της γρίπης.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρ Σούζαν Ταγκίοφ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στη Φλόριντα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “Journal of the American College of Surgeons”, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 44.000 ασθενείς Covid-19 (οι μισοί εμβολιασμένοι κατά της γρίπης μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο και οι άλλοι μισοί ανεμβολίαστοι) από διάφορες χώρες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διαφόρων ειδών χειρουργικές επεμβάσεις.

Μετεγχειρητικές επιπλοκές

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο, είχαν σημαντικά λιγότερες σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως σήψη του αίματος, δυνητικά θανατηφόρες θρομβώσεις, μολύνσεις στην περιοχή της επέμβασης, εμφράγματα, εγκεφαλικά, πνευμονίες και γενικότερα μικρότερο κίνδυνο θανάτου. “Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο υποκατάστατο του εμβολίου κατά της Covid-19. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση όπως όλοι κάνουν φέτος τόσο το εμβόλιο κατά της γρίπης όπως κατά της Covid-19, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες”, δήλωσε η δρ Ταγκίοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Πρόσφατες μελέτες είχαν δείξει ένα πιθανό προστατευτικό αποτέλεσμα του αντιγριπικού εμβολίου κατά της Covid-19. H νέα μελέτη δείχνει ότι κάτι τέτοιο ισχύει στους ασθενείς με κορονοϊό που κάνουν χειρουργική επέμβαση για διάφορα προβλήματα υγείας.