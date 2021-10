Πραξικόπημα – Σουδάν: Τι συμβαίνει στη χώρα

Πρόκειται για «στρατιωτικό πραξικόπημα», κατήγγειλε η Ένωση Επαγγελματιών, που ηγήθηκε της εξέγερσης του 2019 με την οποία τερματίστηκε η δικτατορία του Όμαρ Αλ Μπασίρ έπειτα από 30 χρόνια. Μαζί με το συνδικάτο των γιατρών και των τραπεζοϋπαλλήλων, κάλεσε σε πολιτική ανυπακοή. Οι ΗΠΑ, ο απεσταλμένος των οποίων Τζέφρι Φέλντμαν βρισκόταν χθες στο γραφείο του πρωθυπουργού Αμπντάλα Χάμντοκ, που σήμερα συνελήφθη, δήλωσαν «βαθιά ανήσυχες» και προειδοποίησαν ότι «οποιαδήποτε αλλαγή στη μεταβατική κυβέρνηση θα θέσει σε κίνδυνο την αμερικανική βοήθεια». Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, τη διεθνή κοινότητα «να βάλει ξανά στις ράγες τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης».

Σε μια χώρα όπου οι τηλεπικοινωνίες είναι ολοένα και περισσότερο προβληματικές, σήμερα διακόπηκε και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ στρατιώτες εισέβαλαν στα γραφεία της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Μόνο ένας δίαυλος επικοινωνίας παραμένει ανοικτός: το Facebook του υπουργείου Ενημέρωσης. «Οι περισσότεροι υπουργοί και τα πολιτικά μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Κυριαρχίας (σ.σ. που κυβερνά της χώρα) έχουν συλληφθεί (…) από τις στρατιωτικές δυνάμεις», είχε ανακοινώσει αρχικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «αφού αρνήθηκε να στηρίξει το πραξικόπημα, οι ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον πρωθυπουργό Αμπντάλα Χάμντοκ και τον οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία».

Sudan: Reports of a coup being underway by members of the military, according to most recent reports some of the civilians members of the transitional council are under arrest and the house of prime minister Abdallah Hamdok (*) is surrounded by the army.#sudan pic.twitter.com/uxb3K2LZPZ

— Africa Elects (@AfricaElect) October 25, 2021