Πείραμα Φάουτσι: Σκνίπες έτρωγαν ζωντανά κουτάβια – Πυρά κατά του γιατρού

Στο στόχαστρο πολιτικών και πολιτών των ΗΠΑ βρίσκεται ο δρ. Άντονι Φάουτσι μετά την αποκάλυψη ότι χρηματοδότησε ένα σοκαριστικό πείραμα με σκυλιά τα οποία είναι παγιδευμένα από επιστήμονες και σκνίπες τα τρώνε ζωντανά. Η είδηση για το απάνθρωπο πείραμα του Άντονι Φάουτσι κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς αποτελεί ένα ευυπόληπτο άτομο στην πατρίδα του, με δεκάδες βουλευτές να εκφράζουν την οργή τους, όχι μόνο για την απαράδεκτη μέθοδος του πειράματος αλλά και για το γεγονός ότι κόστισε εκατομμύρια δολάρια. Τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις από τον κορυφαίο Αμερικανό επιδημιολόγο μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, σε επιστολή τους με επικεφαλής την βουλευτή Νάνσι Μέις από τη Νότια Καρολίνα, αφού κατακρίνουν τη χρήση κεφαλαίων από τους φορολογούμενους πολίτες για πειράματα.

Σύμφωνα με τον Independent και τη DailyMail, ο Φάουτσι κατηγορείται ότι δαπάνησε δύο εκατομμύρια δολάρια ώστε να παγιδευτούν κεφάλια κουταβιών σε κλουβιά, αφήνοντας σκνίπες να τα φάνε ζωντανά, θέλοντας να δοκιμάσουν ένα νέο φάρμακο, το οποίο ενέκρινε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση και χορηγήθηκε στα σκυλιά. Από τη μεριά της, η εν λόγω ΜΚΟ αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Φάουτσι χρηματοδότησε άλλα τρία ανάλογα πειράματα, με το σχέδιο «White Coat Waste Project» να αναφέρει ότι ο επιδημιολόγος έστειλε 375.000 δολάρια σε τυνησιακό εργαστήριο για το συγκεκριμένο πείραμα.

