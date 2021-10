Άλεκ Μπάλντουιν – όπλο: Αποκαλύψεις για την υπεύθυνη όπλων της ταινίας Rust

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το παρελθόν της 24χρονης που είχε προσληφθεί ως υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία Rust, ο πρωταγωνιστής της οποίας, Άλεκ Μπάλντουϊν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας του φιλμ και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη. Δύο πηγές είπαν στην ενημερωτική ιστοσελίδα The Daily Beast ότι στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί ανησυχίες για την 24χρονη Χάνα Γκουτιέρεζ επειδή έδειχνε άπειρη και απρόσεκτη με τα όπλα.

Μάλιστα στην προηγούμενη ταινία που μετείχε, τα γυρίσματα σταμάτησαν για σύντομο διάστημα επειδή η Γκουτιέρεζ φέρεται να είχε δώσει ένα όπλο σε μια 11χρονη ηθοποιό χωρίς να το έχει ελέγξει προηγουμένως επαρκώς. «Ήταν λίγο απρόσεκτη με τα όπλα, τα κουνούσε κάθε τόσο δεξιά αριστερά στον αέρα», είπε μία πηγή που είχε συνεργαστεί με την 24χρονη στην ταινία Τhe Old Way του Νίκολας Κέιτζ που δεν έχει ακόμη προβληθεί. «Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που γέμιζε τα όπλα με άσφαιρα με τρόπο που πιστεύαμε ότι δεν ήταν ασφαλής», πρόσθεσε.

24 year old Hannah Gutierrez-Reed the set armorer that was hired by Rust Movie Productions and is responsible for all guns on the Alec Baldwin Western Film ‘Rust’ in New Mexico has deleted her TikTok and Twitter and also her Facebook and Instagram accounts. pic.twitter.com/NvCJiTUCMu

— 🌈 (@MagicZoetrope) October 24, 2021